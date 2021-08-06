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BAKAN KOCA: "HENÜZ YETERLİ DEĞİL"

BAKAN KOCA: "HENÜZ YETERLİ DEĞİL"
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2021 12:08
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI

Bakan Koca aşı miktarını açıklayıp son dakika uyarısında bulundu

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin koca son dakika uyarısında bulundu.

 
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Virüse karşı en büyük silah ise aşı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti.

İSTANBUL 13 MİLYON, ANKARA 5 MİLYON
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.
İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.

"HENÜZ YETERLİ DEĞİL"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı. Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması." dedi.
 
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