Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, 14-15 Nisan da Isparta da…

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan T.C. Cumhurbaşkanlığının 180 günlük eylem planında da yer alan bu proje ile milli şuurun uyandırılması ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenen “Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı” Türkiye turuna devam ediyor.

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın; tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" 14-15 Nisan da Isparta da …

Isparta Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında pandemi kurallarına uygun olarak halkın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır.

Mobil Müze'yi gezenler tarihe tanık olacaklardır. Mobil Müze'de insanlar kendilerini Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmeleri ve o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla birebir canlandırmaya çalışılmış olan müze, çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlanmıştır. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği mobil müze; dış ses, ambiyans ve tasarımıyla Çanakkale ruhunu ebediyen yaşatması amaçlanmıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphanemizde “Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı” ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunacak ve “Çanakkale” temalı kitap sergisi açılacaktır.





