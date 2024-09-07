Hakan Kara'dan Şok Açıklama: ATM'lerdeki Değişiklik ve Türk Lirasının Durumu

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, ATM'lerdeki son değişiklikleri ve Türk lirasının değer kaybını gündeme getirdi. Kara, 2012 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın Türk lirası simgesinin ekonomik güvenliği temsil ettiğini belirten açıklamalarına atıfta bulunarak, günümüzdeki ekonomik durumun çarpıcılığına dikkat çekti.

ATM’lerdeki Son Değişiklik:

Kara, ATM'lerden 100 liradan küçük banknotları alamamanın aklına geldiğini belirterek, Türk lirasının bugünkü değer kaybına göndermede bulundu. Bu açıklama, liranın değer kaybının ve ekonomik sorunların altını çizen bir eleştiri olarak değerlendiriliyor.

Türk Lirasının Değer Kaybı:

Yılbaşından bu yana Türk lirası, dolar ve euro karşısında yaklaşık yüzde 16 oranında değer kaybetti. Özellikle geçtiğimiz hafta dolar 34 liranın, euro ise 38 liranın üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, Kara’nın açıklamasında vurguladığı gibi, TL’nin değer kaybının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Merkez Bankası’nın Para Politikası:

Kara’nın paylaşımı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sıkı para politikası açıklamalarıyla çelişiyor. Karahan, daha önce verdiği bir röportajda TL varlıklarının sıkı para politikaları sayesinde cazip hale geldiğini ve bu durumun liranın değer kazanmasına yardımcı olacağını ifade etmişti. Ancak, Kara’nın açıklamaları ve güncel ekonomik veriler, bu politikaların etkinliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Bu açıklamalar, hem ATM’lerdeki değişikliklere hem de Türk lirasının mevcut durumuna dair endişeleri gündeme taşıyor.



