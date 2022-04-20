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Haber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'da
Haber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'da
ISPARTA
Tarih:
20.04.2022 13:15
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Mobil Trafik Eğitim Tırımız 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Günboyunca Çocuklarımıza Trafik Eğitimi vermeye devam ediyor..
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