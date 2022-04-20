Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Antalya, Burdur ve Isparta iş dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirecek “Batı Akdeniz Ticaret Buluşması”nın 26-27 Mayıs tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini bildirdi.ATSO’nun öncülüğünde, üç ilin valilikleri, belediyeler, kamu kurumları, oda ve borsalar, üniversiteler ve iş insanları örgütlerinin işbirliğiyle ilk kez düzenlenecek etkinliğin bölge ticaretinin geleceğine ışık tutacağını belirten Davut Çetin, “Batı Akdeniz bölgesinde işbirliği kültürünün gelişmesini, yerel ticaretin güçlenmesini hedefliyoruz” dedi.Covid 19 pandemisi sonrasında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki işletmelerin birbirleri ile etkileşimi artırmayı ve bölge ekonomisinin daha yüksek katma değer üretmesine fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Davut Çetin şunları kaydetti;“Antalya’daki bir işletmenin, hemen yanı başında Burdur, Isparta’daki işletmelerden haberi yok. Burdur ve Isparta’daki firmalarımız Antalya’daki firmaları yeterince tanımıyor. Oysa hem Antalya’da, hem de Burdur ve Isparta illerinde sektöründe lider, güçlü üretim yapan çok sayıda firmamız var. Antalya firmalarımız için Burdur ve Isparta önemli bir pazar. Üç ilin birbiriyle ticaret yapabileceği geniş olanaklar var. Anfaş’ta bölgemiz firmalarının birbirleri ile B2B görüşmeler yapacağı bir alan oluşturacağız. İki gün boyunca bölge içi ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesini planlıyoruz.Bölgemizde sektörlerin birbirlerini tamamlayıcı alanlarını görmeleri, tedarik zincirinde birbirleri ile ilişkilerinin artırılarak bölgenin ticari ve sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve bu şekilde ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler için işbirliği imkânlarının geliştirilmesini hedefliyoruz. Antalya’nın potansiyelini Burdur’a Isparta’ya taşıyalım istiyoruz. Antalya özellikle turizm potansiyelinden dolayı, il dışından çok ciddi alım yapıyor. Bu alımlar nedeniyle oluşan ticaret ve cirolar yine bizim bölgemizde kalsın istiyoruz.”Anfaş’ta iki gün sürecek “Batı Akdeniz Ticaret Buluşması” kapsamında iş dünyasının ve kamuoyunun ilgisini çekecek birçok önemli etkinliğin yapılacağını belirten Davut Çetin, şu bilgileri verdi;“Odamız tarafından 5 yıldır yapılan Antalya Devlet Destekleri Zirvesi’nin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BAKA işbirliğiyle bölgemizdeki yat üreticileri ile ulusal tedarikçilerin bir araya geleceği SANTEK Proje Pazarı yapılacak. Konusunda öncü isimlerin katılımıyla; İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Çevreci Dönüşüm ve Yeni Dünyada Girişimcilik gibi konularda oturumlar düzenlenecek. Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk konuşmacılarımızdan biri.Üç ilin oda ve borsalarının stant alanlarında bölgemiz girişimcilerine yer verilecek. Ayrıca, BAKA, 3 ilin üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve girişimcilik merkezleri ile ‘devlet destekleri’ sağlayan kurum ve kuruluşların stantları da yer alacak.En çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz alan ise E-Ticaret Sokağı. Bölge firmalarının dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu sokakta, firmalarımızın yanı sıra, genç girişimcilerimiz ve girişimci adaylarımız dünyanın ve ülkemizin önde gelen e-ticaret firmalarının temsilcileri ile bir araya gelecekler.”Burdur ve Isparta’da Oda ve borsalar ile Vali ve Belediye Başkanlarını ziyaret ederek bilgi veren ATSO ve BAGEV Başkanı Davut Çetin, organizasyon için tam destek sözü aldı.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler’le bir araya gelen Davut Çetin, daha sonra Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, 26-27 Mayıs tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek “Batı Akdeniz Ticaret Buluşması” hakkında bilgi verdi.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ve yönetim kurullarıyla bir araya gelen Davut Çetin, Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’i de makamlarında ziyaret ederek organizasyonla ilgili bilgi verdi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, “Pandemi sonrası bölge firmalarının buluşması için önemli bir etkinlik. Özellikle imalatta öne çıkan firmalarımız için büyük bir fırsat olarak görüyoruz” derken, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da, “Komşu illerin birbirleriyle daha fazla etkileşim içinde olması gerekiyor. Firmaların iletişim kurmaları için bu buluşmayı önemsiyoruz” ifadesini kullandı. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu ise, “Pandemi ile ticaret yeniden şekillendi. Üyelerimiz e-ticareti çıkış yolu olarak görüyor. Bu buluşma bizim için çok kıymetli” diye konuştu.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, “Antalya’da ciddi bir pazar var. Burdur firmalarının ticaretlerini geliştirmeleri, bu pazardan daha fazla pay almaları için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ise, üç ilin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Burdur, Isparta ve Antalya arasındaki sinerjiyi geliştirerek ticarette artı bir katma değer yaratabiliriz” ifadesini kullandı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, bölgesel işbirliği ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.