23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyaretimize gelerek başkanlık makamı koltuğuna oturdu ve çalışmaları da yakinen takip etti. Bağlar mahallesi'nin temizliği ile ilgili Zabıta Müdürlüğümüze sorular soran başkan, aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğümüzden aynı mahallemizdeki çocuk parkıyla ilgili yeni gelişmelerin bilgisini aldı. Çocuklarımız ziyarete geldiğinde insan düşünmüyor değil. Dünyanın neresinde böyle bir günü çocuklara armağan edip, onları bu denli yücelterek, ne olduklarını ve ne olacaklarını onlara düşündüren bir başka gün ve onlara bunu hediye eden bir lider daha var mı acaba? Cevabı çok iyi biliyoruz ki yok. Dünyanın başka hiç bir yerinde böyle bir yer ve böyle bir lider yok.Bu arada Sayın Başkan hiç merak etmeyiniz, talimatlarınız harfiyen yerine getirilecektir. Çünkü bu sizin olduğu kadar size bu günü hediye edenin de talimatıdır.