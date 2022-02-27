BU PROJE ISPARTA'YI

ŞAHA KALDIRACAK

Isparta’da hizmet veren Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Karma OSB ve Yalvaç OSB’nin yanı sıra Keçiborlu ile Uluborlu arasındaki alana yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacak. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in 2018 yılında gündeme getirdiği Isparta Sanayisi ve iş istihdamı için büyük önem taşıyan 12 milyon 795 bin m2 'lik alana 4.sü yapılması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi için ilk adım atıldı. Isparta’nın vizyon projeleri arasında gösterilen yeni Organize Sanayi Bölgesi(OSB) projesi için çalışmalar başladı. Keçiborlu sınırlarında yapılacak olan OSB yeni yatırımları Isparta'ya kazandıracak.ITSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, ITSO Başkanı Mustafa Tutar,iL Genel Meclsi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Atabey Belediye Başkanı Tefik Atasoy, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal, ITSO Meclis Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.