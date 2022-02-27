Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ nun Miraç Kandili Mesajı

Ramazan-ı Şerif ayının habercisi olan Mübarek üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz gecelerden birisi olan Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Miraç, başta Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, arınma ve tertemiz olarak Allah’a yönelmeyi ifade eder. Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur.

Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecenin izzet ve ikramlarından en iyi şekilde faydalanmalı, Rabbimize tövbe etmeli ve bütün insanlığı tehdit eden salgın hastalığın son bulması ve dünya genelinde barışın ve huzurun egemen olması için dua etmeliyiz.

İlahi rahmet ve bereket dolu Mübarek Miraç kandilinin ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz eder, tüm hemşerilerimin Miraç Kandilini kutlarım.