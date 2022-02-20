ISPARTA HABER: MOTOSNOWCULAR KAR ÜSTÜNDE NEFESLERİ KESTİ

“2022 Kış Şenlikleri” kapsamında Davraz Kayak Merkezi’nde Motosnow ısınma turları ve yarın yapılacak yarışmalar için sıralama müsabakaları düzenlendi.Özel olarak hazırlanan ve kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı pistte sporcular motosikletlerinin limitlerini zorladı. Zorlu parkurda ter döken sporcular yarın düzenlenecek yarışmalar öncesinde pisti tanıma fırsatı buldu.Türkiye Motosiklet Federasyonu gözetiminde düzenlenen yarışmalara Türkiye’nin farklı illerinden 60 sporcu katılıyor. Bugün düzenlenen teknik toplantılar ve sıralama turlarının ardından sporcular Pazar günü ise kıyasıya mücadele edecek.Hafta sonu olması dolayısıyla ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Davraz Kayak Merkezi’nde düzenlenen yarışmalar, ziyaretçiler tarafından da heyecanla takip edildi.