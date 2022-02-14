Isparta 100 milyon liralık 3 büyük yatırıma kavuşuyorIsparta Belediyesi şehre büyük yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Belediyenin hazırladığı projeyle şehre Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Bocce Eğitim Merkezi ve Huzurevi kazandırılıyor. Bu üç yatırımın yaklaşık maliyeti ise 100 milyon lira.**38 MİLYON 350 BİN LİRALIK HİBE DESTEĞİ ALINDIIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bocce Eğitim Merkezi kurulacağını ve bununla ilgili olarak hazırladıkları projenin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sunduklarını ve tam destek aldıklarını açıkladı.Projenin kabul görmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalandı ve her iki yatırım için toplam 38 milyon 350 bin liralık hibe desteği alındı.**RESMİ KAYITLARA GÖRE MERKEZDE3 BİN 500 ENGELLİ ÇOCUK VARIsparta’ya kazandıracakları projelere ilişkin, Belediye Meclisi Üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte resmi kayıtlara göre 3 bin 500 engelli çocuğun bulunduğunu ve bu çocukların spor sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla proje hazırladıklarını dile getirdi.**6 BİN 500 METREKARE ALANA KURULUYOREngelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Gökçay Mesireliği alanı bölgesinde 6 bin 500 metrekare arsa üzerine 6 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.**YÜZME HAVUZLARI, ATÖLYELERVE SPOR ALANLARI BULUNUYOREngelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinde biri küçük, diğeri büyük olmak üzere 2 adet yüzme havuzu, içerisinde spor, el becerilerinin geliştirilebileceği, rehberlik odalarının bulunduğu eğitim atölyeleri, konferans salonlarının yer almasının planlandığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Projemizi bakanlığımıza sunduk, projeyi çok beğendiler ve olurunu verdiler. Ankara’da protokolü imzaladık. En kısa zamanda ihale edilerek, devletimiz tarafından şehrimize inşa ettirilecektir. Isparta’mıza böyle bir yeri kazandıracağız” derken, projeye ilişkin 35 milyon 400 bin liralık hibe desteği alındığını söyledi.** 5 BİN 37 METREKAREYEBOCCE EĞİTİM MERKEZİYine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile imzalanan protokolle de Isparta’ya Bocce Eğitim Merkezinin kazandırılacağını söyleyen Başkan Başdeğirmen, eğitim sahasıyla ilgili de 2 milyon 950 bin liralık hibe desteği alındığını ifade etti.Işıkkent Mahallesine 5 bin 37 metrekare arsa alanında yapılacak olan Bocce Eğitim Merkezinin 1.750 metrekarelik kapalı alanı içerisinde raffa, petank ve volo sahaları, giyinme odaları ve çelik tribün ile 150 metrekarelik kafeterya bulunuyor.Yine merkezin bahçesinde çocuk parkı, spor alanı, kaykay pisti ve basketbol sahasının yer alacağını belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu projemizin de ihalesini kısa zamanda yapacağız” görüşlerinde bulundu.**HUZUREVİ 68 ODA VE 134 KİŞİLİK OLACAKIşıkkent Mahallesinde Huzurevi Projesi hazırladıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Huzurevinin 6 bin 97 metrekare arsada 10 bin 875 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu dile getirdi. Huzurevinin 68 oda ve 134 kişilik olduğunu dile getiren Başdeğirmen, “Projemizi bakanlığımıza sunduk, yapılmasıyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızdan da destek istemiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu gerekli birimlere söylemişti. Geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı Bütçe Strateji Daire Başkanlığından bizi arayarak projemizin onaylandığını ve yatırım programına alındığını ilettiler. Bir hafta içerisinde Isparta’ya yapılacak olan 3 yatırım yaklaşık 100 milyon liralık bir değerdedir. Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.