“E-ruhsat uygulamasını Antalya’daki belediyelere örnek göstereceğiz”Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasını Antalya’daki belediyelere örnek göstereceklerini söyledi. Akdoğan, “Uygulamanın tüm Türkiye geneline yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vizyon için sizleri tebrik ediyorum” dedi.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi’22’ye katılmak üzere Isparta’ya gelen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve il temsilcisi yardımcıları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, SDÜ’deki İnşaat Zirvesi’22’ye katıldıklarını belirterek, çalışmanın öğrenciler için faydalı olduğunu söyledi. Korkmaz, “Başkanımızla her zaman beraberiz bu konuda sizlere teşekkür ediyoruz. İlimizde yapılan birçok çalışma var. Jeolojik etütlerden odalara vermiş olduğunuz desteklere kadar birçok hizmetiniz var. Şubemizin genel kurul konuşmamda da bahsettim, projeci arkadaşlarımızın birçok sorunu var. Ben Isparta Belediyesi’nin bizlere destek verdiğini bağıra bağıra söylemiştim. Bu konuda çok memnunuz ve bu çalışmalara aynen devam etmek istiyoruz. Her zaman hep birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in SDÜ İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi’nde öğrencilere ışık tutmak adına çok güzel bir konuşma yaptığını söyledi. Akdoğan, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak bölgemizdeki üniversitelerimizde öğrencilerin mezuniyet sonrası meslek hayatında karşılaşabilecekleri sorunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de mesleğe hazırlanmaları noktasında çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi seçimlerini tamamladıklarına değinen Akdoğan, bu süreçte gündemi, teknolojiyi ve çağı kimlerin takip ettiğini araştırdıklarını ve karşılarına Isparta Belediyesi’nin çıktığını belirtti. Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasının çok güzel bir çalışma olduğunu vurgulayan Mehmet Soner Akdoğan, “Dijital ortamda projeler gönderiliyor ve burada incelenip, ruhsat veriliyor. Hem zamandan hem de kağıttan tasarruf ediliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Isparta Belediyesi’ni Antalya’daki belediyelere örnek göstererek, uygulamanın Antalya’ya da gelmesi için çalışmalar yapacağız. Sizlere de teknolojiyi belediyede uygulayarak, öncülük yaptığınız için teşekkür ediyorum. Uygulamanın tüm Türkiye genelinde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Zaman çok değerli, kağıt da oldukça önemli. Bu vizyon için sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki İnşaat Zirvesi’nde öğrencilerle bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, inşaat alanında birçok ortak konuyu gerçekleştirilen toplantıda konuşma imkanı bulduklarını söyledi. Belediye olarak birçok mühendislik dalıyla çalışmalar yaptıklarını ancak inşaat mühendisleriyle daha çok çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Şehrimizin altyapısı, üst yapısı ve kullanım alanlarımızda inşaat mühendislerimizin imzası var. O anlamda çok riskli ve ciddi bir görev yapıyorsunuz. Bu konuda çok hassas olunması gerektiği inancındayız. Hem ülkemiz hem de şehrimiz olarak deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yer alan bir il olarak çok daha dikkatli, projelerimizin statiklerinde hassas olmamız gerektiği inancındayım. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız her zaman bu konuda bize destek oluyor. Isparta’da hassas bir ekiple beraber olmak bizim için bir avantaj” ifadelerini kullandı.Göreve geldikten sonra inşaat mühendisleri, mimarlar ve inşaatla ilgili diğer birimlerin bazı talepleri olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Öncelikle ruhsat verme süresinin çok uzun olduğunu ve onu kısa süreye indirmeyi bizden talep ettiler. Daha önce bir hayli uzun olan süreler 15 gün ile 1 aya düştü. Ayrıca mühendislerimizi yormuyoruz. Projelerini e-ruhsat kanalıyla alabiliyoruz. Varsa eksiklik e-ruhsatla geri gönderip düzeltilmesini istiyoruz. Hem zaman ve kağıt kaybı olmuyor” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediyesi olarak dijital arşiv çalışmalarına başladıklarını ve çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Başdeğirmen, “Bir vatandaşımız yıllar öncesindeki dosyaları istediği zaman saatlerce dosya arıyoruz. İmar arşivinin tamamını dijital arşive yüklüyoruz. Artık 35 yıl önceki herhangi bir yapının bilgisini isteyen bir vatandaş geldiği zaman tek tuşla bir dakika içerisinde bilgisini alıp gidebilecek. Amacımız vatandaşımızın hem daha güvenli yapılarda oturması hem de belediyeyle işlerini rahat görebilmeleridir. Sizlerin de önerilerine açığız, bu konuda destek verirseniz şehrimizi daha güzel yerlere getirebiliriz. Bu vesile ile ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.