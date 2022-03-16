isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Haber: Isparta'daki E-ruhsat uygulaması örnek gösterilecek!

Haber: Isparta'daki E-ruhsat uygulaması örnek gösterilecek!
ISPARTA
62 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
“E-ruhsat uygulamasını Antalya’daki belediyelere örnek göstereceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasını Antalya’daki belediyelere örnek göstereceklerini söyledi. Akdoğan, “Uygulamanın tüm Türkiye geneline yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vizyon için sizleri tebrik ediyorum” dedi.
 
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi’22’ye katılmak üzere Isparta’ya gelen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve il temsilcisi yardımcıları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, SDÜ’deki İnşaat Zirvesi’22’ye katıldıklarını belirterek, çalışmanın öğrenciler için faydalı olduğunu söyledi. Korkmaz, “Başkanımızla her zaman beraberiz bu konuda sizlere teşekkür ediyoruz. İlimizde yapılan birçok çalışma var. Jeolojik etütlerden odalara vermiş olduğunuz desteklere kadar birçok hizmetiniz var. Şubemizin genel kurul konuşmamda da bahsettim, projeci arkadaşlarımızın birçok sorunu var. Ben Isparta Belediyesi’nin bizlere destek verdiğini bağıra bağıra söylemiştim. Bu konuda çok memnunuz ve bu çalışmalara aynen devam etmek istiyoruz. Her zaman hep birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in SDÜ İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi’nde öğrencilere ışık tutmak adına çok güzel bir konuşma yaptığını söyledi. Akdoğan, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak bölgemizdeki üniversitelerimizde öğrencilerin mezuniyet sonrası meslek hayatında karşılaşabilecekleri sorunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de mesleğe hazırlanmaları noktasında çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi seçimlerini tamamladıklarına değinen Akdoğan, bu süreçte gündemi, teknolojiyi ve çağı kimlerin takip ettiğini araştırdıklarını ve karşılarına Isparta Belediyesi’nin çıktığını belirtti. Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasının çok güzel bir çalışma olduğunu vurgulayan Mehmet Soner Akdoğan, “Dijital ortamda projeler gönderiliyor ve burada incelenip, ruhsat veriliyor. Hem zamandan hem de kağıttan tasarruf ediliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Isparta Belediyesi’ni Antalya’daki belediyelere örnek göstererek, uygulamanın Antalya’ya da gelmesi için çalışmalar yapacağız. Sizlere de teknolojiyi belediyede uygulayarak, öncülük yaptığınız için teşekkür ediyorum. Uygulamanın tüm Türkiye genelinde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Zaman çok değerli, kağıt da oldukça önemli. Bu vizyon için sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki İnşaat Zirvesi’nde öğrencilerle bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, inşaat alanında birçok ortak konuyu gerçekleştirilen toplantıda konuşma imkanı bulduklarını söyledi. Belediye olarak birçok mühendislik dalıyla çalışmalar yaptıklarını ancak inşaat mühendisleriyle daha çok çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Şehrimizin altyapısı, üst yapısı ve kullanım alanlarımızda inşaat mühendislerimizin imzası var. O anlamda çok riskli ve ciddi bir görev yapıyorsunuz. Bu konuda çok hassas olunması gerektiği inancındayız. Hem ülkemiz hem de şehrimiz olarak deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yer alan bir il olarak çok daha dikkatli, projelerimizin statiklerinde hassas olmamız gerektiği inancındayım. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız her zaman bu konuda bize destek oluyor. Isparta’da hassas bir ekiple beraber olmak bizim için bir avantaj” ifadelerini kullandı.
Göreve geldikten sonra inşaat mühendisleri, mimarlar ve inşaatla ilgili diğer birimlerin bazı talepleri olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Öncelikle ruhsat verme süresinin çok uzun olduğunu ve onu kısa süreye indirmeyi bizden talep ettiler. Daha önce bir hayli uzun olan süreler 15 gün ile 1 aya düştü. Ayrıca mühendislerimizi yormuyoruz. Projelerini e-ruhsat kanalıyla alabiliyoruz. Varsa eksiklik e-ruhsatla geri gönderip düzeltilmesini istiyoruz. Hem zaman ve kağıt kaybı olmuyor” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediyesi olarak dijital arşiv çalışmalarına başladıklarını ve çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Başdeğirmen, “Bir vatandaşımız yıllar öncesindeki dosyaları istediği zaman saatlerce dosya arıyoruz. İmar arşivinin tamamını dijital arşive yüklüyoruz. Artık 35 yıl önceki herhangi bir yapının bilgisini isteyen bir vatandaş geldiği zaman tek tuşla bir dakika içerisinde bilgisini alıp gidebilecek. Amacımız vatandaşımızın hem daha güvenli yapılarda oturması hem de belediyeyle işlerini rahat görebilmeleridir. Sizlerin de önerilerine açığız, bu konuda destek verirseniz şehrimizi daha güzel yerlere getirebiliriz. Bu vesile ile ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 
16-03-2022-insaat-muhendisleri-antalya-isparta-odasi-ziyaret-316-03-2022-insaat-muhendisleri-antalya-isparta-odasi-ziyaret-116-03-2022-insaat-muhendisleri-antalya-isparta-odasi-ziyaret-2
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardı
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme
ISPARTA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK
Isparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. YılıİSTİKLAL MARŞI’MIZIN KABULÜNÜN 101. YILI
HABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDI
HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE!
HABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!
Isparta Haber: SDÜ'den kültürel armağan devam ediyor
Isparta Haber: ​CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi
HABER: ISPARTA'DA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Isparta'da Gündem Oto Müzik ile aracınızda canlı bir performans yaşayın!
ISPARTA'DA EN ÇOK MUTLULUK VEREN FIRSATLAR ENZA HOME'DA BAŞLADI
ISPARTA HABER: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!
Haber: Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA HABER: KAYMAKAM'DAN ÖMENLİ DUYURU..
HABER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ISPARTA'DA
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!10 Mart 2022
HABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU10 Mart 2022
Isparta Haber: SDÜ'den kültürel armağan devam ediyorIsparta Haber: SDÜ'den kültürel armağan devam ediyor09 Mart 2022
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDIISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI15 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDIHABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDI11 Mart 2022
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DAISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA14 Mart 2022
HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE! HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE! 11 Mart 2022
HABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISIHABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI10 Mart 2022
Isparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. YılıIsparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. Yılı12 Mart 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU14 Mart 2022
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIKHAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK14 Mart 2022
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişmeHaber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme16 Mart 2022
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORANISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN15 Mart 2022
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu 14 Mart 2022
ISPARTA HABER: KADEM İŞBİRLİĞİ İLE EĞİRDİR'DE KONFERANS DÜZENLENDİISPARTA HABER: KADEM İŞBİRLİĞİ İLE EĞİRDİR'DE KONFERANS DÜZENLENDİ09 Mart 2022
ISPARTA HABER: ERDEĞER YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİISPARTA HABER: ERDEĞER YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ10 Mart 2022
ANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİ13 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA TANITIM RÜZGARI HABER: ISPARTA'DA TANITIM RÜZGARI 10 Mart 2022
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 12 MART MESAJIISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 12 MART MESAJI11 Mart 2022
ISPARTA HABER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİISPARTA HABER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ10 Mart 2022