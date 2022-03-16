Yeni Otogar kendi enerjisini üretecek

Başdeğirmen: Yeni Otogarı bu yıl içerisinde faaliyete geçirmek istiyoruz



Yeni Otogarın uzay çatı sistemi maliyetli ve riskli olduğu gerekçesiyle sökülüyor. Otogar için yeni bir proje uygulanırken, Yüklenici Firma Yetkilisi Ali İhsan Çöne, “Mevcut çatı sistemi hayal olarak güzel ama uygulanabilir olarak sorunlu bir çatı” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Yeni Otogarda düz bir çatı sistemi uygulayacaklarını ve üzerine güneş enerji sistemleri koyacaklarını, bu sayede elektrik üretimi yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, “Bir yıl içerisinde otogarı bu alana taşımak istiyoruz. Köy Garajı ise mevcut yerinde kalacak” dedi.



Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi’nde önceki dönemde yapımına başlanan ancak uygulanan uzay çatı sisteminin kaplamasındaki maliyet yüksekliği, kaplansa dahi rantabl olmayışı nedeniyle Yeni Otogar projesinde değişikliğe gitti. Yeni projeye göre çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi sökülerek, düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulanacak. Bu uygulamanın ardından Yeni Otogarın çatısı güneş enerji sistemleri ile kaplanacak. Böylelikle Yeni Otogar, kendi elektriğini üretmiş olacak. Yeni Otogarın çelik konstrüksiyon uzay çatı sisteminin sökülmesi ve yeni projenin uygulanması için gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı, çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Otogarda devam eden uzay çatı sisteminin sökülmesi çalışmalarını yerinde inceledi, uygulanacak projeyle ilgili bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen’e çalışmalarla ilgili bilgiyi yüklenici firma yetkilisi Ali İhsan Çöne verdi. Çöne, Yeni Otogarda uzay çatının dar görünümlü kısmının kaplama yapılamadığından dolayı düz çatı sistemi üzerine sandviç panel ve üstüne güneş enerjisi sistemleri uygulanabilir olarak planlandığını söyledi. Çöne, “Burası B blok, burada betonarme kısmın sistemin yüzde 85 alanında olmasına rağmen uzay çatıyla kaplanmış, altı hiç kullanılmayan sistemdi. Bunun da maliyeti yüksek. Biz Isparta’nın geleceği ve menfaatini düşünerek, sökülen sistemden elde edilen boruları hurdaya göndermeden uzay kafes çatıyı düz sistem olarak tasarladık” dedi.

Betonarme kısımda maliyet yüksek olmasın diye uzay çatı yerine çelik oturtma çatı yapacaklarını belirten Çöne, üzerine uygulanacak sandviç panelin ise yağmur damlama noktasında engelleyici bir sistem olacağını dile getirdi. Projenin tamamlanmasının ardından su sızıntısı sorunu olmayacağını vurgulayan Ali İhsan Çöne, “Uygulanacak güneş panelleri sayesinde de otogarın elektrik tasarrufunu buradan sağlayabilecek durumda olacağız” diye konuştu.

Çöne, firma olarak Türkiye’de uzay çatı konusunda binin üzerinde uygulama yaptıklarını ancak Isparta’daki Yeni Otogarda uygulanan sistemi ilk kez gördüklerini söyledi. Çöne, “Buradaki mevcut sistem uygulanabilir mi, maliyeti çok yüksek. Bu gibi sistemlerde hem ekonomik hem estetik hem de uygulanabilirliği olan projeleri tercih etmek lazım. Yaptığımız proje bunu gösterecek. Halkımızın projeyi gördükten sonra memnun olacağını düşünüyoruz. Mevcut çatı sistemi hayal olarak güzel ama uygulanabilir olarak maalesef sorunlu bir çatı” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikleri günden bu yana Yeni Otogarla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yeni Otogarda daha önce yapılan çatının üzerinin kapatma sorunu ortaya çıktığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Türkiye’nin en büyük firmalarından 12’sini buraya davet ettik. Fiyat teklifleri aldık ve üzerinin kapatılması için ne gibi önerileri olabileceğini sorduk. O gün için bize çok farklı rakamlar geldi. Birbirini 2’ye, 3’e katlayan fiyatlar bile verildi. Ama ‘buranın bu sistemden yağmur alışını, su sızıntısını tamamen kapatmamız mümkün değil’ dediler. Biz bunları takip ettikten sonra baktık ki bir çaresizlik var, meclis olarak çatının sökülerek yeniden yapılması kararını verdik. İhaleye çıktık ve bir firmamız o ihaleyi alarak çatının söküm işlemlerine başladı. Nisan sonu gibi söküm işi bitecek ve diğer taraftan çatının yapım işi başlayacak. Çatının yüzeyini daha kolay kapatılabilecek bir sistem şekline getirecekler. Statiğini de üzerine koyacağımız güneş panellerini taşıyabilecek hale getirerek, burayı faydalı bir alan haline getiriyoruz. Çatının tamamlanmasının ardından hem otogarımızın elektrik tüketimini hem de belediyemizin diğer giderlerinin karşılanması için çatı kısmına güneş enerjisi sistemleri kuracağız. Bu şekilde faydalı bir alan haline gelecek” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar sonucunda çatı sisteminin sökülmesi kararı çıktığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buradan çıkan malzemeleri hurdaya atmıyoruz. Aynı malzemelerden üstü kapatılacak bir şekle getiriyoruz. Burada yapılan en önemli çalışma budur. Artan malzemeleri ise farklı alanlarda kullanacağız” dedi.

Amaçlarının bu yıl içerisinde Yeni Otogarı faaliyete geçirmek olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, çatı sistemindeki çalışmalar ilerledikten sonra alt tarafta bulunan otobüs yazıhaneleriyle ilgili alanda inşaat çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Başdeğirmen, “Bu yıl içerisinde otogarı bu alana taşıyarak, mevcut otogar bölgesinde uygulamak istediğimiz projeye başlayacağız. Orada 1500 kişilik bir kütüphane projemiz var. 80 bin metrekare alanı da vatandaşlarımızın kullanabileceği bir alan haline getireceğiz. Çok güzel bir şekilde o alanı da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca köprülü kavşak için ihale yapıldı. Müteahhit firma şantiyesini kurdu. Onlar da çalışmalarına başlayacak. Köprülü kavşakla hem otogarın girişi hem de Eğirdir yoluna giden bir çevre yolu hattı olacak. Bu çalışmaların bu yılsonuna kadar biteceğini tahmin ediyorum. Buralar vatandaşlarımızın çok rahat kullanabilir alanları haline gelecek” görüşlerinde bulundu.

Yeni Otogarda uygulanan çatı sistemi için davet edilen firmaların hiçbirinin ‘ben burayı problemsiz kapatırım’ demediğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Firmalar, ‘ne yaparsak yapalım birkaç yıl içerisinde ovallik ve hareketten dolayı kaplamada çatlamalar olur. Yağmur suyunu alır, garanti veremeyiz’ dediler. Öyle olunca biz bu işten geri durduk ve projeyi değiştirmek için çalışma içerisine girdik. Arkadaşlar ‘iyi ki projeyi değiştirmişsiniz yoksa ileride problem karşınıza çıkacaktı, bu kez tamiriyle uğraşacaktınız’ dediler. Mevcut çatı sisteminde güneş enerjisi sistemleri kuramayacaktık. Faydalı bir halde olmayacaktı. Şimdi kuracağımız sistemle yapmış olduğumuz masrafı 2 yıl içerisinde geri alacak şekilde bir yatırım yapıyoruz. Güneş enerjisine önem veren bir belediyeyiz. Güneş enerjisi yatırımlarımızla sağlayacağımız tasarruf sayesinde şehrimize daha fazla yatırım kazandıracağız. En güzel yatırımlar bunlardır” diye konuştu.

Otogar otobüs yazıhaneleri esnafıyla Yeni Otogar alanına 2 kez geldiklerini ve etüt çalışmaları için istişarelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Alt kısmında ihalesine kısa bir süre sonra çıkacağız. Bu şekilde otogarımızı faaliyete geçireceğiz. AVM olarak yapılan alanın rantabl olmadığı için herhangi bir yatırıma girmemizin uygun olmadığı görüşündeyiz. Otogarı faaliyete geçirerek şehrimizi rahatlatacağız. Projede otogar AVM’nin ön tarafındaydı. Ancak otobüs yazıhaneleri ‘biz orayı kullanamayız’ dediler. Köy garajı esnafı da ‘kesinlikle biz oraya gitmeyiz. Biz burada kendimizi zor kabullendirdik, bize orada alışverişe kim gelir. Otobüsten inen köylüler şehre nasıl gelir’ diyorlar. Düşündüğünüz zaman haklılar. Onların da sesine kulak verdik. Burada köy garajı olarak belirlenen alanı şehirlerarası terminale çeviriyoruz. Köy garajı yerinde kalıyor” görüşlerinde bulundu.