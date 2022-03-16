T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

İl Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

15 Mart 2022 BASIN DUYURUSU

Akdeniz’in incisi olan; Isparta Davraz Kayak merkezi, kayak sezonunun başlaması ile birlikte; özellikle hafta sonları tatilcilerinin ve kayak severlerinin uğrak yerlerinden olması nedeniyle ziyaretçilere her türlü imkân sunulmaktadır. Spor etkinleri sırasında istenmeyen talihsiz kaza ve olaylar da meydana gelebilmektedir.

Kış sezonunun başlaması ile birlikte Davraz Kayak merkezinde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcular ile vatandaşları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etmekle görevlendirilmiştir.

2021-2022 yılı kayak sezonunun başlamasıyla, Davraz kayak merkezinde çeşitli sebeplerle kazaen yaralanan ve mahsur kalan toplam (164) vatandaşımız Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.

Isparta İl J. K.lığınca Vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.



