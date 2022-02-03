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HABER: ‘ISPARTA GÜL SUYU’ COĞRAFİ İŞARET ALDI

HABER: ‘ISPARTA GÜL SUYU’ COĞRAFİ İŞARET ALDI
ISPARTA
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Isparta Ticaret Borsası’ndan İkinci Coğrafi İşaret :
‘ISPARTA GÜL SUYU’
Isparta Ticaret Borsası’nın ilimizdeki coğrafi işaretli ürün potansiyelinin artırılmasına ve markalaşmaya yönelik faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.  ‘Isparta Gülyağı’ndan sonra ‘Isparta Gül Suyu’ nu da Türk Patent ve Marka Kurumuna tescilleten Isparta Ticaret Borsası, İlin Coğrafi İşaretli ürünlerini koruma altına almaya devam ediyor.
Isparta’nın ürünlerinin tanıtılması ve marka değerinin artırılması konusunda yoğun çaba gösteren Isparta Ticaret Borsası, 2019 yılında Isparta’nın marka değeri Isparta Gülü’nden elde edilen ‘Isparta Gülyağı’ Coğrafi İşaret belgesini almış ve bu kapsamda Coğrafi İşaretli ürünlerin sayısının artırılması hedefi kapsamında öncü kurum olmuştur. Önceki konuşmalarında çalışmalarını gül suyu ve elma ile devam edeceklerini belirten Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, bu kapsamda son olarak Isparta Gülü’nün katma değerli ikinci ürünü olan gül suyu için yapılan başvurunun onaylandığını ve  ‘Isparta Gül Suyu’ olarak tescillenerek koruma altına alındığını söyledi.
Başkan Adar: “İlimizin en önemli ürünlerinden olan ‘Isparta Gül Suyu’nun prestijini korumak, taklit ve tahsişe konu olmasını engellemek amacıyla alınan coğrafi işaret tescili, ürünlerimizin daha katma değerli olarak satışına da olanak sağlayacak. Isparta Ticaret Borsası’na başvurarak gerekli şartları yerine getiren firmalarımız Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenen ‘Isparta Gül Suyu’  menşei ismini,  coğrafi işaret logosunu ve özel olarak hazırlanan logoyu ambalajlarında kullanabilecekler” ifadelerinde bulundu.
Konu ile ilgili olarak konuşmalarına devam eden Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar şunları kaydetti: “Borsa olarak ilimiz ürünlerinin marka değerini artıracak çalışmaları kurumumuzun temel hedeflerinden birisi olarak belirledik. Bu kapsamda Isparta Gülyağı coğrafi işaretini alarak bu alanda ilimizde öncü bir açılım gerçekleştirdik. Bu konuda farkındalığın artması amacıyla gül suyu ve elma için de başvurularımızı yapacağımızı kamuoyuyla paylaştık. Bu hedefimiz doğrultusunda ikinci aşama olan ‘Isparta Gül Suyu’ coğrafi işaretini de almış bulunmaktayız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte görev firmalarımıza düşüyor. Eğer ürünlerimizin katma değerini artırmak istiyorsak bu coğrafi işaretlere sahip çıkmamız gerekiyor. Ancak bu sayede taklitin, tahsişin ve kalitesiz ürünlerin önüne geçebiliriz. 
Son dönemde coğrafi işaretlere yönelik artan ilgi ve perakende sektörünün coğrafi işaretli ürünlere yönelik pozitif ayrıcalık sağlaması da ilimiz ürünleri için büyük avantaj sağlayacaktır.6585 sayılı Perakendecilik Kanununa göre zincir marketler raflarının %1’ini coğrafi işaretli ürünlere ayırmak zorundadır. Ayrıca TKDK destek programlarında coğrafi işaretli ürünlerin konu edildiği projelere +5 puan verilmektedir. Tarım Bakanlığımız coğrafi işaretli ürünlere yönelik hibe ve destek programları yürütmektedir.Yine ülkemizin önde gelen E-Ticaret şirketleri de coğrafi işaretli ürünlere ekstra destek sağlamaktadır. TOBB ve Hepsiburada arasında yapılan anlaşmaya istinaden üyelerimiz coğrafi işaretli ve belirlenmiş yöresel ürünlerini özel indirimlerle online olarak satışa sunabilecekler. Isparta Ticaret Borsası olarak bundan sonra da ilimiz ürünlerine sahip çıkmaya, katma değerlerini artırmaya ve ekonomimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda faaliyet gösteren tüm üreticilerimizi ve firmalarımızı başvuru için Borsamıza davet ediyoruz.” dedi.

Kaynak: Isparta Ticaret Borsası (ITB)

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