ISPARTA'DA KORONAVİRÜS VAKALARINDA REKOR ARTIŞ GÖZLEMLENDİ



Koronavirüs salgını dünya genelinde yenilenen varyantlarıyla devam ediyor. Hastane yatış oranları her ne kadar düşse de yeni vakalar görülüyor. Peki, Isparta'da günlük vaka sayısı ne? Koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden bu güne kadar kaç pozitif vaka görüldü?

Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren tedbirler de üst düzeyde alındı.

Maske, mesafe, hijyen kuralları ve aşılamanın üst düzeyde yapıldığı Isparta'da, yine de vakalar görülmeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını kapsamında Isparta'da bugün itibariyle 3 bin 600 kişi olduğu biliniyor. Ayrıca günlük vaka sayısı ise 550 ile 600 kişi arasında görülüyor. Koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden bu güne kadar ise Isparta'da yaklaşık 100 bin pozitif vaka görüldü. Vakaların yükselmesi hastane yatış oranlarına etkilemedi. Aşılamanın hızla devam etmesi nedeniyle hastane yatış oranlarında artış yaşanmadı. Öte yandan hem il yöneticileri hem de uzmanlar koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi noktasın maske mesafe hijyen ve aşı konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesini istiyor.

