Kaçakçılık ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 20/01/2022 günü araç ve ikamette yapılan aramalarda kaçak yollardan ele geçirilerek satışı gerçekleştirilmeye çalışıldığı değerlendirilen;Adet Tarihi Eser Niteliğinde Eski Kitap,Adet Sikke ve Tarihi Eser Niteliğinde Obje ele geçirilmiştir.Ele geçirilen suç unsuru ürünler ile ilişkili.,.,. isimli (3) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimiz ile birlikte sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde ve eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Kıymetli hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.