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haber: Isparta'da narkotik operasyon

haber: Isparta'da narkotik operasyon
ISPARTA
G.Tarihi: 26.01.2022 12:42
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
17.01.2022 - 23.01.2022 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 24 operasyonda,  39 şüpheli şahıs yakalanmış, gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;
 
  • Toplamda 1047 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
  • 2 adet Sentetik Ecza ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
 
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve  “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”   suçlarından işlem yapılmış, 1 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
 
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.

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