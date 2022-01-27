Toplamda 1047 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ,

gram ve , 2 adet Sentetik Ecza ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

17.01.2022 - 23.01.2022 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılanoperasyonda,şüpheli şahıs yakalanmış, gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış,şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemeceteslim edilmiştir.Değerli vatandaşlarımızınHattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.