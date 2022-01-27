isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

SDÜ Somut Olmayan Kültürel Mirasları ''1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı''nda

SDÜ Somut Olmayan Kültürel Mirasları ''1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı''nda
ISPARTA
84 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
SDÜ Somut Olmayan Kültürel Mirasları ˈ1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayıˈnda
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç 1. Ankara Yörük ve Türkmen Çalıştayıˈna katıldı. Genç, 1 Haziran 2017 tarihinde başlatılan ve hâlihazırda belgesel ve kitap yayınları ile devam ettirilen ˈIspartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Projesiˈ kapsamında ˈˈDijital Müzeˈˈ ve ˈˈKültür Merkeziˈˈ kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
 
-Şehir merkezinde tarihi bir yapı Kültür Merkezi hâline dönüştürülecek
Doç. Dr. Mustafa Genç: ˈˈSDÜ olarak şehir merkezindeki bir binayı alıp Kültür Merkezi hâline getireceğiz. Orada bir akşam gelip bir teyzemiz ninniler söyleyecek. Bir yaşlı amca masallar anlatacak. Hepimizin şu an dijital bir hayatı var. Bugün gençlerin dünyasına ulaşmamız gerekiyor. O zaman biz de dedik ki kültürel çalışmalar aynı zamanda dijital olarak aktarılsın. Kültürel miraslar ve Yörük hayatının anlatıldığı dijital bir müze ortamı üzerine çalışıyoruz.ˈˈ
 
-Bugün aradığımız aslında Yörük yaşam kültürüdür
ˈˈHerkes dünyadaki kaynakların tükendiğini, doğal dengenin bozulduğunu ifade ediyor. Modern hayatın içerisinde hepimizin problemi stres… Koşuşturma içerisinde her geçen gün kendimizden bir duyguyu kaybediyoruz. O yüzden doğayla iç içe ve barışık yaşam kültürü çok kıymetli. –Özellikle Anamas Yaylası çevresindeki Yörüklerin derlenmemiş türkülerini derledik. Iklık Albümü yayınladık. SDÜ Yayınlarıˈndan yakın bir zaman içerisinde Yörük Hikâyeleri kitabını da yayımlayacağız.ˈˈ
 
SDÜˈnün 1 Haziran 2017 tarihinde başlatılan ve hâlihazırda belgesel, müzik albümü ve kitap yayınları ile devam ettirilen Ispartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Projesi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Mustafa Genç, Yörük kültürü hakkında şöyle konuştu:
ˈˈÜç meslek grubunun kıyafetinde cep ve düğme olmaz. Bunlardan birisi hukukçulardır. Çünkü adaletli olmak zorundasınız. Diğer bir meslek grubu üniversitelerdeki akademisyenlerdir. Bizim cübbelerimizde de cep ve düğme yoktur. Diğeri de din görevlilerinin cübbeleridir. Bunlarda cep ve düğme olmaz. Çünkü makam ve mevki, belli değerler ile satın alınmaması noktasında böyle bir gösterge yapmışlar
Bizim Yörüklerin kepeneğinde de cep yok düğme yoktur. Yani bu dik duruşumuz, belki boyun eğmeyişimiz her şartta ve ortamda doğruyu söyleme nedenimizin temelinde yatan özelliklerden olabilir. Çünkü insanın yaşam tarzını yaşadığı çevre, oranın iklim yapısı, geleneksel unsurları belirler.ˈˈ
 
-Dünyaˈnın yaşadığı şu kriz ortamında aslında önerilen Yörük yaşam kültürüdür
ˈˈBizim yaşam tarzımızla ilgili konargöçer olmak. Zaten o yaşam tarzı bugün bizim hayatımızın her noktasını şekillendiriyor.  Çünkü bugün ortaya koyduğumuz modelin içerisinde Dünyaˈnın şu anda özellikle son üç yıldır içinde bulunduğu bu kriz ortamında aslında önerilen model tamamen Yörük yaşam tarzıdır
Yükü az olan, tamamen doğayla barışık, hayata başladığında doğadaki, Dünyaˈdaki bütün varlıkla aynı bağları kurabilen, eşyaya ve insana bakarken kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan; bitki hayvan vesaire ayrımı yapmadan; az tüketip bir faydalandığı eşyadan sonuna kadar faydalanabilmeyi becerebilen… Keçinizi besliyorsunuz, etinden, sütünden; kılından çözgülük yapıyorsunuz, koyununuzdan atkı ipi, yüz ipi yapıyorsunuz, dokumanızı gerçekleştiriyorsunuz. Keçinizin boynuzundan bıçağınızın sapını yapıyorsunuz. Derisinden tuluğunuzu yapıyorsunuz. Keçinizin kılından mekânınızı yapıyorsunuz, çadırınızı yapıyorsunuz, dokuyorsunuz. Ve bütün bu yapının içerisinde bunların özelliklerini bilerek bu yaşam tarzınızın içerisinde kullanıyorsunuz bunları. Ve en son yaptığınız dokuma bile eskimeye başladığında kümesin üzerinde, ağılın üzerinde, kuzlukların bir kenarında yine yaşamaya devam ettiriyorsunuz. Bugün herkes dünyadaki kaynakların, dünyadaki doğal dengenin bozulduğundan bahsediyor. Bir Yörük hayatı doğal çevreye ne kadar zarar verebilir?
İşte bugün modern hayatın içerisinde hepimizin en büyük problemleri, işte herkesin stresle, koşturmacayla, sabahın 6ˈsında 5ˈlerinde hayata başlayıp 10- 11ˈe kadar koşturduğu bir hayatın içerisinde bunaldığı bir dönemde; düşünün o özgürlük ortamında yemeniz, içmeniz, hareketiniz… Çünkü insanların sanat üretimini, insanların hayatına bakışını yaşadığı o coğrafi hayat belirliyor.ˈˈ
ˈˈHerkes bu kültürün yok olduğunu, gençlerin farklı bir hâle geldiğini, insanların artık değiştiğini ve anlaşılma sorunu yaşandığını ifade ediyor. Ama dönüp salona baktığımızda 18-25 altında kaç tane gencimiz burda?
Çünkü çocuk doğduğunda çocuk doğusuna götürmedik, düğünlerimiz, davetiyelerimiz iki kişilikti, yemekliydi, çocuk getirmeyin yazıyordu. Ölürken çocuklarımızın psikolojisi bozulur diye götürmedik… Eee doğumunda ölümünde yaşam tarzının içerisinde bütün her yerden uzaklaştırdığımız çocuklarımıza bir de dönüp diyoruz ki sizler bizim kültürümüzü bilmiyorsunuz!
Hayatın içerisine dâhil etmediğimiz bu çocukları, bu gençleri hangimiz bugün oturup saatlerce bir kitap okuyabiliyoruz. Bir görsele ne kadar süreyle bakabiliyoruz. Hepimiz sosyal medyalardan haberleşiyoruz. Hepimiz dijital ortamın içerisinde dijital bir hayatlarımız var.
O zaman biz de dedik ki Ispartaˈdaki yapılan bu kültürel çalışmalar aynı zamanda dijital olarak aktarılsın. Şu anda çalışmasına devam ettiğimiz hem kültürel mirasların hem de Yörük hayatının anlatıldığı dijital bir müze ortamı. Yani siz oraya geldiğinizde hem Yörük kültürünün hem de Ispartaˈnın bir taraftan yemeklerinin tarifini görürken kulağınızla dinleyip onu sanal olarak yaparken aynı zamanda çıkarken onu tadadabileceksiniz. Çünkü herkese aynı şekilde ulaşmak mümkün değil. Bazılarımız okumaktan, bazılarımız dinlemekten, bazılarımız görmekten hoşlanıyor. Bugünkü gençlerin dünyasına ulaşmamız gerekiyor.
Bugün türkünün güzelliğinden bahsediyoruz ama bizlerin içinde bile kaç kişi türküyü seviyor. Oysa türküyü bilmeyen, masalını dinlemeyen, masalını bilmeyen, ninni dinlememiş, çocuğuna ninni söylememiş bir nesilden ne bekleyebiliriz diyoruz ama bizler bunu ne kadar yapıyoruz.
 Biz o yüzden türkülerimizi derlenmemiş olanları derleyip hem o birçok enstrümanı, birçok çalgımızı en son temsilcileri ile onun el verdikleriyle beraber işte Uğur Önür kardeşimizle beraber bir Iklık Albümü çıkardık. 2-3 hafta oldu.
Yörük kültürü içerisindeki değerleri anlatan sanatını kültürünü anlatan birçok 7 tane belgesel hazırladık. Bunlar CNNTÜRK, TRT, TRT Belgesel, TRT 2 kanallarında yayımlandı. Yine bir taraftan Yörük hikâyelerini derledik. Ve o derlenen Yörük hikâyeleri yine basıma dönüşecek. Bunları paylaşacağız.
Bir Isparta merkezdeki tarihi bir binayı alıp üniversite olarak orayı Kültür Merkezi hâline getirip orda bir akşam gelip bir teyzemiz bize ninniler söyleyecek. Bir hafta bir yaşlı amcamız gelip bize masallar anlatacak. Çünkü bunları yaşatmadığımız, hayatımıza dâhil etmediğimiz sürece devamlılıkla ilgili bir problemimiz var. Bu da zorla olmaz. İstediğimiz kadar kanunlar, kurallar çıkartalım biz kendimiz kabullenmediğimiz, yapmadığımız bir olguyu, söylediğimizde onun bir tesiri olmuyor.ˈˈ
 
Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-09-1Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-09-2Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-09Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-10-1Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-10-2Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-10Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-11-1Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-11-2Whats-App-Image-2022-01-27-at-12-40-11

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SDÜ Somut Olmayan Kültürel Mirasları ''1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı''ndaSDÜ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARI ''1. ANKARA YÖRÜK TÜRKMEN ÇALIŞTAYI''NDA
Haber: Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı olayıHABER: ISPARTA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OLAYI
haber: Isparta'da narkotik operasyonHABER: ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLERE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da oto ekspertizde alanın ve satanın güven noktası Pilot Garage
​Isparta Belediyesi köylerde tuzlama çalışması yaptı​ISPARTA BELEDİYESİ KÖYLERDE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI
Isparta'da kombi bakım ve tamiri diye aramışlar! dolandırıcılar yakalandıISPARTA'DA KOMBİ BAKIM VE TAMİRİ DİYE ARAMIŞLAR! DOLANDIRICILAR YAKALANDI
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Haber: Türkiye'de İlk Kez...
Isparta Haber: ​Davraz Kış Şenlikleri Muhteşem Görüntülerle Sona Erdi​DAVRAZ KIŞ ŞENLİKLERİ MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ
Isparta'da ulaşıma kapatılan oto yollar...
ISPARTA'DA EN LEZZETLİ VE TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA
LEVENT BÖREK ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI
Haber: Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden duyuru
Isparta Haber: Davraz Turizm Merkezi’nde Kış Şenlikleri DüzenlendiISPARTA HABER: DAVRAZ TURİZM MERKEZİ’NDE KIŞ ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
ERGÜN ISI'DA PEŞİNATSIZ KAMPANYALI SATIŞLAR: ŞİMDİ AL 1 YIL SONRA ÖDE!
ISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDIISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDI
Isparta'da Öğrencilerin Karne HeyecanıISPARTA'DA ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI
Haber: Isparta'da Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlarHABER: ISPARTA'DA MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İÇLERİ ISITAN TASARIMLAR
Haber: Isparta'da Kar örtülü alanlarda yaban ve sokak hayvanları unutulmadıHABER: ISPARTA'DA KAR ÖRTÜLÜ ALANLARDA YABAN VE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Haber: ​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacakHABER: ​ISPARTA’YA DÖNÜŞÜMÜZ DAHA ÇOK KİŞİYLE OLACAK
Isparta'da Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Proje Başvuruları BaşladıISPARTA'DA KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA UZMAN ELLER PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta Haber: Başkan Başdeğirmen’den, öğrencilere yarı yıl hediyesi ISPARTA HABER: BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN, ÖĞRENCİLERE YARI YIL HEDİYESİ
ISPARTA İŞKUR'DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS HABERİISPARTA İŞKUR'DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS HABERİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Hira İç Giyim: ''Isparta'da bu soğuk havalarda içiniz sıcacık olsun!'' Hira İç Giyim: ''Isparta'da bu soğuk havalarda içiniz sıcacık olsun!'' 20 Ocak 2022
ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI AMAN DİKKAT! ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI AMAN DİKKAT! 20 Ocak 2022
LEVENT BÖREK ISPARTA ŞUBESİ AÇILDILEVENT BÖREK ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI23 Ocak 2022
Isparta'da oto ekspertizde alanın ve satanın güven noktası Pilot GarageIsparta'da oto ekspertizde alanın ve satanın güven noktası Pilot Garage25 Ocak 2022
ISPARTA'DA EN LEZZETLİ VE TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TAISPARTA'DA EN LEZZETLİ VE TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA23 Ocak 2022
ERGÜN ISI'DA PEŞİNATSIZ KAMPANYALI SATIŞLAR: ŞİMDİ AL 1 YIL SONRA ÖDE!ERGÜN ISI'DA PEŞİNATSIZ KAMPANYALI SATIŞLAR: ŞİMDİ AL 1 YIL SONRA ÖDE!22 Ocak 2022
Haber: Isparta'da Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlarHaber: Isparta'da Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlar21 Ocak 2022
Isparta'da ulaşıma kapatılan oto yollar...Isparta'da ulaşıma kapatılan oto yollar...23 Ocak 2022
ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ DUYURU21 Ocak 2022
Haber: Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden duyuruHaber: Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden duyuru22 Ocak 2022
Isparta Haber: ​Davraz Kış Şenlikleri Muhteşem Görüntülerle Sona ErdiIsparta Haber: ​Davraz Kış Şenlikleri Muhteşem Görüntülerle Sona Erdi23 Ocak 2022
Isparta'da kombi bakım ve tamiri diye aramışlar! dolandırıcılar yakalandıIsparta'da kombi bakım ve tamiri diye aramışlar! dolandırıcılar yakalandı24 Ocak 2022
Haber: ​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacakHaber: ​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacak21 Ocak 2022
ISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDIISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDI21 Ocak 2022
HABER: ISPARTA’NIN TANITIMI DEVAM EDİYORHABER: ISPARTA’NIN TANITIMI DEVAM EDİYOR21 Ocak 2022
Isparta Haber: Davraz Turizm Merkezi’nde Kış Şenlikleri DüzenlendiIsparta Haber: Davraz Turizm Merkezi’nde Kış Şenlikleri Düzenlendi22 Ocak 2022
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLERE ÇOK ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA SÜRÜCÜLERE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU25 Ocak 2022
ISPARTA İŞKUR'DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS HABERİISPARTA İŞKUR'DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS HABERİ21 Ocak 2022
Isparta'da Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Proje Başvuruları BaşladıIsparta'da Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Proje Başvuruları Başladı21 Ocak 2022
Isparta'da öğrencinin uçurtma uçurma isteği farklı şekilde yerine getirildiIsparta'da öğrencinin uçurtma uçurma isteği farklı şekilde yerine getirildi20 Ocak 2022