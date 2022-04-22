ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE...

AMAN DİKKAT! ÖNEMLİ UYARI YAYINLANDI...

Ülke genelinde faaliyetleri ile ünlü film şirketlerinin ismini kullanarak, sinema ve dizilerde oyuncu olmak isteyen gençleri bir miktar başvuru ücreti alıp, kendilerini meşhur etmek vaadiyle dolandıran KADIN&ERKEK (5) KİŞİLİK bir grup, ISPARTA'lı vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine tespit edilmiş ve haklarında adli işlem yapılmıştır.Bu anlamda özellikle İsparta merkezde bu şekilde mağdur olan vatandaşlarımızın başvurularını ayrıca beklemekteyiz. Gerçeğe aykın ve kayıt dışı faaliyetler içerisinde olan dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve özellikle yaşanan mağduriyetlerin ivedilikleEMNİYET birimlerimize bildirilmesini rica ediyoruz.ISPARTA VALİLİĞİ