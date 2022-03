Yeşilay Hakkında

Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR ‘dan Yeşilay Haftası mesajıBu yıl 102’nci yaşını kutlayan Yeşilay, 1 – 7 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganıyla kutluyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadelesini sürdürürken; önleme ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 Ülke Yeşilayı ile bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.Yeşilay’ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştığını belirtenşunları söyledi:Yeşilay, eğitimin, sanatın ve sporun gücünden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için çalışıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, programa katılanları sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirerek bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor.2016 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili eserleri başvururken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor.Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de olmak üzere toplam 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Bağımlılar ve ailelerinin YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlandığını vurgulayandedi.YEDAM’lara tüm Türkiye’den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, millî ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.