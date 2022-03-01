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​Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR ‘dan Yeşilay Haftası mesajı

​Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR ‘dan Yeşilay Haftası mesajı
ISPARTA
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Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR ‘dan Yeşilay Haftası mesajı
“Bağımlılıklarla mücadelemizi sürdürüyor, ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyoruz”
Bu yıl 102’nci yaşını kutlayan Yeşilay, 1 – 7 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganıyla kutluyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadelesini sürdürürken; önleme ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 Ülke Yeşilayı ile bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.
 
Yeşilay’ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştığını belirten Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR  şunları söyledi:
 
“Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor; okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz.”
 
Eğitim, sanat ve sporun gücü bağımlılıkları önlemeye destek sağlıyor
 
Yeşilay, eğitimin, sanatın ve sporun gücünden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için çalışıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, programa katılanları sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirerek bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor.
 
2016 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili eserleri başvururken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor.
 
YEDAM’dan bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek
Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de olmak üzere toplam 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Bağımlılar ve ailelerinin YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlandığını vurgulayan UYAR, “YEDAM ekibinin tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Şehrimizde hem şubemiz hem de YEDAM olarak güçlü bir iş birliği ile çalışıyor; hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.
 
YEDAM’lara tüm Türkiye’den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.
 
Yeşilay Hakkında
1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, millî ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
 
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.
 
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.
 

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