Kar örtülü alanlarda yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

Isparta Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde milli park ve mesirelik alanlarda yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Ekipler, vahşi doğa hayvanları ve sokak hayvanları için farklı alanlara yem bıraktı.Isparta Belediyesi, yılın her mevsiminde yaban doğa hayatı ile sokak hayvanları için besleme çalışmalarına devam ediyor. Kentte kar yağışının ardından da yaban hayvanları ile sokak hayvanları unutulmadı. Isparta Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Ekipler, Gölcük Tabiat Parkı, Davraz Kul Ovası Yaylası ve kent merkezindeki mesirelik alanlarda hayvanlar için yem bıraktı.Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, belediye olarak hem yaban hem de sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını söyledi. Yemleme çalışması kapsamında Gölcük Milli Parkı, Davraz Kul Ovası Yaylası, şehir merkezindeki mesirelik alanlarda hayvanları beslemeye devam ettiklerini belirten Çankar, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve sayın belediye başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Gündüz de Isparta Belediyesi işbirliğinde Gölcük Tabiat Parkı ve diğer alanlarda yaban hayatı ile sokak hayvanları için yem bıraktıklarını dile getirdi. Gündüz, “Soğuk havada bu masum canların az da olsa enerji almaları ve beslenmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Tüm vatandaşlarımızdan böyle soğuk günlerde bu masum canlara bir kap yem bırakmalarını öneriyoruz” diye konuştu.