Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlar

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey Anaokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan Kedi Evi Projesi Sergisinin açılışına katıldı. Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Başdeğirmen, tasarlanan kedi evlerinin anlamlı ve çok güzel olduğunu söyledi.Hızırbey Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, özellikle soğuk havalarda sokak kedilerinin barınma ihtiyaçları için sosyal sorumluluk projesi kapsamında takdir toplayan bir projeye imza attı. Minikler, hazırladıkları ‘Kedi Evi Projesi’yle kediler için hayal ettikleri evleri tasarımlarına yansıttı. Ailelerin de destek verdiği projede ortaya içleri ısıtan birbirinden değerli kedi evleri çıktı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’la birlikte Hızırbey Anaokulunda Kedi Evleri Projesi Sergisinin açılışına katıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, okul girişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Kedi Evi Projesi Sergisi açılışı kurdele kesimiyle yapıldı. Hızırbey Anaokulu Müdürü Zekine Erdoğan, projede amaçlarının öğrencilere sevgi ve saygı duygusunu vermek olduğunu ifade etti. Öğretmen ve öğrencilerin bu amaçla sokak kedileri için ev yapmak istediklerine değinen Erdoğan, “Biz de destekledik, böyle evler çıktı. Projemizin gerçekleşmesinde velilerimizin çok büyük katkıları var” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerle sohbet ederek, hazırlanan kedi evleri tasarımları hakkında bilgi aldılar.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey Anaokulu öğrencilerinin çok güzel kedi evleri hazırladıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Herkes bundan bahsediyor; ‘Hızırbey Anaokulunda çocuklarımız çok güzel kedi evleri yapmış’ diyorlar. Kediler de bundan çok mutlu olmuşlar. Biz de sizlere boyama kitabı ve gofret getirdik. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Şadiye Hanımla beraber sizleri ziyarete geldik, biz çok memnun olduk. Aramızda Veteriner İşleri Müdürümüz var. Kendisi sizlere kedilere nasıl bakacaksınız, onlarla nasıl ilgileneceksiniz anlatacak” şeklinde konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da, öğrencilerin karne hediyesi olarak aldıkları boyama kitaplarını yarıyıl tatilinde boyayacaklarını söyledi. Baydur, öğrencilerin hazırladıkları kedi evlerini tatil sürecince kontrol ederek, kedilerin bir ihtiyacı olup olmadığını da takip edeceklerini kaydetti.Kedi Evi Projesi Koordinatörü Öğretmen Aytül Korkmaz, hazırlanan projeyle ilgili bilgi verdi. Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan hayvanların barınabilmeleri için sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedi evleri tasarladıklarını belirten Korkmaz, “Bu projeye velilerimiz ve küçük öğrencilerimiz gönülden destek verdiler” dedi.Daha sonra öğrencilerin kentin farklı noktalarında sahipsiz kedileri beslemelerine ait görüntülerin olduğu bir sunum izletildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, öğrencilere boyama kitabı hediye ederek, gofret ikram etti.Minik öğrenciler, proje kapsamında kedi evleri yaptıklarını ve kedilerin artık bu evler sayesinde üşümeyeceklerini söylediler. Öğrenciler, “Başkan amca bizlere çikolata ve kitap hediye etti. Hediyeler için teşekkür ederiz” dedi.