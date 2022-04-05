BİLEK GÜREŞİ GRUP MÜSABAKALARI SONA ERDİ

İL MÜDÜRÜ ŞENSÖZ’DEN

İlimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları sona erdi.Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde sona erdi.2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları müsabakaları Isparta ev sahipliğinde 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi.Şampiyonada Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Eskişehir ve illerinden yıldız kız-erkek kategorilerinde toplam 400 takım yarıştı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz yarışmalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.