İlimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları sona erdi.
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Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde sona erdi.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları müsabakaları Isparta ev sahipliğinde 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Şampiyonada Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Eskişehir ve illerinden yıldız kız-erkek kategorilerinde toplam 400 takım yarıştı.
İL MÜDÜRÜ ŞENSÖZ’DEN
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz yarışmalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.
Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.