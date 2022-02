16 Şubat 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Kovid-19’dan daha ölümcül

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın raporu, çevre kirliliğinin sarsıcı boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre, Covid-19 şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken çevre kirliliği her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine neden oluyor.



Kapıları kapattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilerle yaptığı söyleşide, "6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı'na katılmak isteyen olursa kapınız açık mı?" sorusuna, "Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez" dedi.

‘Doğru bulmuyorum’

Libya’daki geçici yönetim konusuna değinen Erdoğan, “Ben böyle bir yaklaşımı Libya için doğru bulmuyorum. Burada adam gibi bir seçim yapılmalı ki Libya bu noktada güçlü bir yönetim kadrosuyla uzun süreli bir adımı atmış olsun.”



Rusya her an girebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada henüz Rusya'dan bir geri adım görmediklerini ifade etti. Stoltenberg, Rusya'nın her an işgali başlatabileceğinin de altını çizdi.



Marketlere gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerin KDV indirimi yerine zam yaptığı iddialarına ilişkin 'Bunların üzerine çok farklı şekilde gideceğiz' dedi.

Sondaj başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladı. 5 bin metre derinde yeni müjdeler için arayışını sürdürecek" dedi.



Süper Lig TV

Yayın ihalesi hakkında konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" dedi.