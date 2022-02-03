Program Portal Numarası 305680 Katılımcı Başvuru Tarihleri 02 Şubat 2022 – 06 Şubat 2022 Noter Çekiliş Tarihi- Saati 09 Şubat 2022 – 10:00 Noter Çekiliş Yeri Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Kat. Konferans Salonu – Isparta Merkez Başvuru Yapılabilecek Yerler Isparta Merkez (43), Aksu (2), Atabey (2), Eğirdir (6), Gelendost (4), Gönen (3), Keçiborlu (4), Senirkent (4), Sütçüler (2), Şarkikaraağaç (8), Uluborlu (2), Yalvaç (10), Yenişarbademli (1) Program Başlama – Bitiş Tarihi 18 Mart 2022 – 16 Haziran 2022

Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 3 ay süreli 91 kişilik çalıştırılmak üzere Çevre Düzenlenmesi, Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Yapılması konulu program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişilerin, Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, katılımcı başvuru tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.Kamuoyuna önemle duyurur.