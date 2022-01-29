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Haber: Isparta'da 2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Haber: Isparta'da 2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
ISPARTA
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2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
2022 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversite Rektörleri, İlçe Kaymakamları, Bölge Müdürleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri hazır bulundu.
Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Vali Seymenoğlu son günlerde yaşanan kar yağışları sebebiyle alanda özverili bir şekilde çalışan tüm görevlilere teşekkür ederek, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle toplantının çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Seymenoğlu “Önümüzdeki günlerde de kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor, bir tarım şehri olarak yağışların inşallah böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Tabii yağışlar karşısında da tedbirler almaya devam ediyoruz. Tüm kurumların koordineli bir şekilde aldıkları kış tedbirlerine devam etmesini istiyoruz ” dedi.
Konuşmasında 2021 yılında Isparta il genelinde uygulanan projeler hakkında da bilgi veren Vali Seymenoğlu; “2021 yılında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 4.094.070.420 TL olan 888 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 897.078.590 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 707.782.700 TL’si harcanarak % 79 parasal gerçekleşme, % 64 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır” diye konuştu.
Ardından toplantıya katılan yatırımcı kuruluşlar söz alarak Isparta il genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve koordinasyonu gerektiren konular hakkında görüş alış verişinde bulundular.
Toplantı sonunda koronavirüs vakalarının ilimizde de artış gösterdiğine dikkat çeken Vali Seymenoğlu Sağlık Müdürlüğü’nden alınan veriler değerlendirildiğinde aşı takvimine göre aşılarını tamamlayanların aşı olmayanlara göre hastaneye yatma oranlarının çok düşük olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu “Salgınla mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Bu mücadelede sağlık çalışanlarına desteğimiz artarak devam etmeli. Hepimiz; Maske, mesafe kuralına uyarak, kalabalık ortamlar uzak durarak bireysel önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz” dedi.
 
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