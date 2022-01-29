İmarda örnek teşkil edecek yenilikler

Mimarlar Odası Isparta İl Temsilcisi Caner Ataseven ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı işbirliği konuları ele alınırken, belediye tarafından hizmete sunulan ve mimarlara da kolaylık sağlayan e-belediyecilik konusunda istişarelerde bulunuldu.

Mimarlar Odası Isparta İl Temsilcisi Caner Ataseven, odalarına verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, desteklerden dolayı mimarlar odasının örnek bir il haline geldiğini söyledi. İmarla ilgili olarak belediye ile iyi bir diyalog içerisinde olduklarını belirten Ataseven, “Belediyede artık bir muhatap bulabiliyor ve sorunlarımızı aktarabiliyor, çözüme kavuşturabiliyoruz” dedi.

E-belediyecilik kapsamındaki e-imar uygulamasına da adapte olduklarına değinen Caner Ataseven, belediyenin e-arşiv sistemine de geçecek olmasından duydukları memnuniyetini belirtti.

Yönetim kurulu üyeleri de proje onayı aşaması, e-belediyecilik sisteminden memnun olduklarını belirterek, “E-belediyeciliğe geçilmesi devrim niteliğinde bir hizmet. E-arşiv sistemine de geçilecek olması, diğer illerde de örnek teşkil edecek. Bu uygulamaları takdirle karşılıyoruz” dediler.

Göreve geldikten sonra Başkan Başdeğirmen’in yaptığı yapısal değişikliklerin belediyecilik anlayışına büyük değişiklikler getirdiğini dile getiren üyeler, “Yapılan çalışmalar ülke çapında devrim niteliğinde. Belediyemize geldiğimizde gerekli birimler ilgi ve alakayı gösteriyor, istediğimiz bilgilendirmeyi alıyoruz. Sizi ve ekibinizi kutluyoruz” ifadelerinde bulunurken, Isparta için yapılan kavşak düzenlemeleri, transit geçişlerin de trafiği oldukça rahatlattığını belirttiler.

Belediyenin en çok ağırlıklı hizmetleri arasında imarın da yer aldığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Belediyecilik denince akla ilk imar geliyor. İmarla ilgili altyapı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız sizlerin çok daha iyi hizmet verebilmesidir” ifadelerinde bulundu.

E-belediyecilik ve e-imar, e-arşiv gibi hizmetlerin vatandaşlar tarafından çok fazla görünen bir yatırım olmadığını aktaran Başdeğirmen, “Belediyecilikte popülist değil, gerçekçi bir yatırım. Deprem bölgesi olan bir ilde mimarlık, mühendislik çalışmaları çok önemli. Türkiye’ye de örnek olabilecek şehrin 440 noktasında zemin etüt çalışmaları yaptık. Deprem fay incelemeleri gerçekleştirdik. Güvenli bölgelerin tespit edilmesi kadar faydalı bir hizmet olabilir mi? bu çalışmalar yıllarca yapılmayan ve eksiklikleri hissedilen çalışmalardır. Amacımız binayı en güvenli hale getirmektir, sizlerde bu çalışmalarımıza destek veriyorsunuz. Ziyaretleriniz için çok teşekkür ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.