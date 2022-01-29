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ISPARTA HABER: KAR YÜKÜ VE ÇÖKEN ÇATILAR...

ISPARTA HABER: KAR YÜKÜ VE ÇÖKEN ÇATILAR...
ISPARTA
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KAR YÜKÜ VE ÇÖKEN ÇATILAR
Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile çeşitli iklimlerin yaşandığı bir ülkedir. Kış ayları karasal iklimin yaşandığı bölgelerde yoğun kar yağışlı geçmekte ayrıca buzlanma konusu da tehlike arz etmektedir. Ayrıca küresel ölçekte dünya üzerinde etkili olan küresel ısınma ile iklim değişikliği nedeniyle bölgesel bazda kar yükü, sel, fırtına gibi doğal afetler ve bu afetlerin etkileri giderek artmaktadır. Kar yapısı yapıların çatılarını etkileyen bir yük unsurudur.
Ülkemizde kullanılan/kullanılmış kar yükü hesaplamaları için standart olarak kabul edilen “ Türk Standardı (TS) 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri yönetmeliği irdelenmiş, yeterlilikleri üzerinde detaylı tespitler ve kabuller belirtilmiştir. Küresel ısınma etkileri ve yapı teknolojilerindeki değişiklikler nedeniyle güncelliğini yitirdiği anlaşılmıştır.
Kar yükünün nasıl hesaplanacağı TS 498-1997’ de belirtilmiştir. Çatı eğimini de dikkate alan (Pk) kar yükü bu standartta gösterilen şartlara göre hesaplanır. Standartta verilen değerler minimum değerlerdir. Mühendis yapının yerine, çatı tipine veya yapının önemine göre standartta verilen minimum yükü attırmak zorundadır.
TS 498 Standardının revize edilerek gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte; Türkiye`de genel olarak çatılar özellik arz etmediği sürece, çoğunlukla herhangi bir hesap yapılmadan, projelerde sadece birkaç detay sunularak geçiştiriliyor. Ancak yaşadığımız son olaylar, çatının önem derecesine ve büyüklüğüne bakılmaksızın mutlaka projelendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.
Çünkü kar ve rüzgar yükleri yerel koşullara bağlı olarak yönetmelik ve standartlarda verilen değerleri aşabiliyor. Özellikle büyük açıklıkların geçildiği çelik çatılar daha büyük riskler barındırıyor. Bunların mühendislik hesaplarında ve yapımında mutlaka daha fazla özen gösterilmeli, her aşamasında uzman ekiplerle çalışılması gerekir. Özellikle yüksek yapılardaki ve spor tesislerindeki, cam yüzeylerin ve cephe kaplamalarının mutlaka hesabı yapılmalı ve uzman ekipler tarafından montajı gerçekleştirilmeli. Yol kenarlarındaki reklam panolarının, totemlerin ve asılan tabelaların da mutlaka bir mühendislik hizmeti görmesi gerekiyor.
Üretim ve prestij kaybına uğramamak için sanayicilerimiz mutlaka mühendislik hizmeti görmüş yapılarda faaliyet göstermeli. Bu tür yapılarda faaliyet göstermeyen sanayicilerimizin yapılarını acilen mühendislik denetiminden geçirmeleri gereklidir. Kaçak yollarla inşa edilen, ruhsatsız hiçbir yapıya müsamaha gösterilmemeli. Yapı kullanma izni almış binalarda sonradan izinsiz olarak değişiklik yapılması engellenmeli ya da sıkı bir denetime tabi tutulmalı. Bu değişikliklerin önemli bir kısmının mühendislik hizmeti almamış çelik çatı, sundurma, ara kat gibi imalatlar olduğu göz önüne alındığında her türlü kaçak inşaatla mücadelenin önemi daha da artıyor.
İnşaat Mühendisleri odası Isparta Temsilciliği olarak "Mesleki denetimini yaptığımız projelerde denetimlerimizi daha da artırarak tüm çatılar için gerekli hesaplamaları ve imalat detaylarını isteyeceğiz. Farklı çatı tipleri ve yükleme durumları için gerekirse seminer düzenleyerek üyelerimizin bilgi birikimine katkıda bulunacağız. 

Yerel yönetimlerden de proje ihalelerinde İMO denetimlerini şart koşmalarını bekliyoruz.
Biz her zaman göreve ve desteğe hazırız.



Şeref KORKMAZ
Yüksek İnşaat Mühendisi
İnşaat Mühendisleri Odası
Isparta Temsilcisi
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