Hayırseverlerimizin Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

Isparta’da son yıllarda hayırsever vatandaşların eğitime verdikleri destek artarak devam ediyor. Eğirdirli iş insanı Mustafa Erdoğan ilçesinde 12 derslikli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yapımı gerçekleştirecek. Yapılacak eğitim kurumu için Isparta Valiliğinde protokol imzalandı. İmza törenine Vali Ömer Seymenoğlu, hayırsever iş insanı Mustafa Erdoğan, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü ve Erdoğan ailesi üyeleri katıldı.İmza törenindeki konuşmasında hayırseverlerin eğitime sundukları katkılardan övgüyle bahseden Vali Seymenoğlu “Eğirdir için ihtiyaç olan okullarımızın başında gelen kısaca BİLSEM olarak isimlendirilen Bilim Ve Sanat Merkezi, inşallah hayırseverimiz tarafında yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Yaklaşık 16 Milyon TL gibi bir keşif bedeli var. Sağ olsun hayırseverlerimiz eğitimin içerisinde biz de varız dediler. Erdoğan Ailesi bizim için çok önemli bir aile hem üretiyor hem iç ve dış piyasalarda ürettiklerini ulaştırıyorlar. Ben hayırseverimize, ailesine, emeği geçen bütün çoluk çocuğuna çok çok teşekkür ediyorum. Ben eminim ki Ispartalı hayırseverler bunlarla da kalmayacaklardır. Bizi izliyorlar, dinliyorlar; Eğitim alanında olabilir, sağlık alanında olabilir bağış yapmak istedikleri takdirde biz Valilik olarak kamu kurum ve kuruluşları olarak zaten her zaman kendileriyle beraberiz. Bilgi almak istiyorlarsa da her zaman kendileri ile görüşmeye hazırız” dedi.Erdoğan Ailesi adına konuşan Mehmet Erdoğan ise “Yapılacak eğitim merkezinden inşallah vatanına milletine hayırlı öğrencilere yetişir. Merkezimiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.Ardından Cennet Erdoğan adına yapılacak 12 derslikli Bilim ve Sanat Merkezi’nin protokolü imzalandı.Son yıllarda hayırsever vatandaşların eğitime sundukları katkılar artarak devam ediyor. Bu yatırımlardan bazıları ise şöyle;Davraz Mahallesinde Dönbekçi Ailesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete alınan 16 derslikli Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulu, Gülistan Mahallesinde hayırsever iş insanı İbrahim Şener tarafından güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlanan İbrahim Şener Ortaokulu ve Muzaffer Türkeş Mahallesinde hayırsever iş insanı Emin Gülmez tarafından yapımı devam ettirilen Kızılay Anaokulu.