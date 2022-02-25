Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, farklı şehirlerde faaliyet gösteren Ispartalı iş insanlarının ziyaret ederek, onları yalnız bırakmıyor.Bu kapsamda ITSO Başkanı Tutar ve Meclis Başkanı Şahlan’ın başkanlığında ki heyet İstanbul’da faaliyet gösteren Ispartalı iş insanlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi alıp, istişarelerde bulundular.ITSO Başkanı Tutar ve beraberindeki heyet, İstanbul ziyareti kapsamında ilk olarak Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü hemşehrimiz Yılmaz Ertürk’le bir araya geldi. Ziyarette fikir alış verişinde bulunuldu. Heyetin ikinci durağı, 30 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Aden Tekstil sahibi hemşehrimiz Birol-Köstüklü’yü de işyerinde ziyaret etti. Ziyarette tekstil sektörünün durumu ele alınırken, yapılan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu.ITSO heyeti, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Oda üyesi Gülsha Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.’nin sahibi Gülşah Gürkan Bardak’ı da İstanbul’daki ofisinde ziyaret etti. Ziyarette Gülşah Gürkan Bardak hanfendinin gül ürünleri çalışmaları hakkında bilgi aldılar.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul ziyareti kapsamında son olarak Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü hemşehrimiz Coşkun Çabuk ile de bir araya geldi.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Ispartalı iş insanlarının farklı şehirlerde önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren başarılı iş insanı hemşehrileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarına değinen Tutar, “İş insanlarımız her zaman her yerde ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ediyorlar. Bizler de zaman buldukça kendilerini ziyaret ederek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Oldukça verimli ve faydalı bir İstanbul ziyaretimiz oldu. Hemşehrilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.