İlçede ilk olarak, 18 Mayıs 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adının verildiği sosyal tesislerde incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu; Tesislerin kafeterya, çocuk oyun alanı ve sinema bölümlerini gezerek Belediye Başkanı İsa Çarkacı’dan bilgi aldı.Vali Seymenoğlu ardından, ilçenin 1929 yapım tarihli önemli kültür varlıklarından olan ve geçtiğimiz yıl tadilat ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan Şarkikaraağaç Hükümet Konağı’nı ziyaret etti. Hükümet Konağı giriş katında oluşturulan tarih ve kültür konağı kısmında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli’den bilgi aldı.