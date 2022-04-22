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Haber: Isparta'da okullarda şenlik var!

Haber: Isparta'da okullarda şenlik var!
ISPARTA
G.Tarihi: 22.04.2022 18:24
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Başdeğirmen çifti çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Mehmet Köse İlkokulu ve Ortaokulu ile Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla oyunlar oynadı.
 
Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okullarda çocuklarla buluşmalarını sürdürüyor. ‘Okulumuzda Şenlik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen buluşmalar Mehmet Köse İlkokulu ve Ortaokulu ile Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu’nda devam etti. Okul bahçesinde eğitsel oyunlar, sportif yarışmalar, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları ve etkinlikler düzenlendi, balon park kuruldu. Öğrenciler oyunlarla oldukça keyifli anlar yaşadılar.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Mehmet Köse İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi, onlarla oyunlar oynadı. Okul girişlerinde çocukların sevgi seliyle karşılanan Başkan Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte çocuklarla tek tek ilgilendi onlara pamuk şekeri dağıttı. Çocuklarla birlikte halat çekme oyunu oynayan Başdeğirmen çifti, ayrıca çocukların tahta araba kullanmalarına yardımcı oldu.
Öğretmenler, etkinlikten dolayı öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizler de onları görünce çok mutlu olduk. Öğrencilerimiz çok eğlendiler, Allah razı olsun” dediler. 
Mehmet Köse İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Adnan Çelik de etkinlik için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Çelik, “Başkanım her zaman yanımızdasınız. Göreve başladıktan sonra ilk asfalt okul bahçemize atılmıştı. Allah razı olsun. Bu formattaki bir 23 Nisan kutlaması için müteşekkiriz. Çocukların bayram havasında 23 Nisan’ı kutlayabildikleri bir gün oldu. Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Başkan Başdeğirmen ise okulların ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başdeğirmen, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı ne kadar mutlu edersek, geleceğe o kadar çok hızlı adapta olabiliyorlar” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘Okulumuzda Şenlik Var’ etkinlikleri kapsamında okullarda öğrencilere yönelik aktiviteler düzenlediklerini belirtti. Çocuklarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu eğlenceyi ve çocuklarımızın mutluluğunu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımız bizi motive ediyor. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmaya geldik. 23 Nisan haftasına denk gelmesi anlamında da çok güzel bir etkinlik oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki tek çocuk bayramını çocuklarımıza hediye etti. Bu mutluluğu paylaştıkça biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarımız cıvıl cıvıl” ifadelerini kullandı.
Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay da mahallesinde bugüne kadar böyle bir şenliğin düzenlenmediğini söyledi. Kınay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla böyle bir şenliğin düzenlenmesinden dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm personeline teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Isparta’mız için böyle etkinlikler her zaman lazım. Çocuklarımız eğlendiler, kendi isteklerini de doğrudan belediye başkanımıza iletiyorlar. Teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.
Öğrenciler de okullarında düzenlenen etkinlikten çok mutlu olduklarını söylediler. Öğrenciler, “Çok mutluyuz, çok güzel şenlik oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok eğlendik” dediler. 
Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu Müdürü Vejdi Çetiner ise öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışır bir şekilde eğlendiklerini dile getirdi. Çetiner, “Öğrencilerimiz bugün mutlu bir şekilde evlerine gidecekler, 23 Nisan’ın bayram olduğunu daha iyi hissedecekler. Belediye Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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