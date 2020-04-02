AK Parti'li Özel: Isparta’daki koronavirüs vakalarının 245'i misafir edilenler
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, kentteki 268 koronavirüs vakasının 245’inin, yurt dışı dönüşü misafir edilen kişiler olduğunu açıkladı.
AK Parti Isparta Milletvekili Özel, en çok koronavirüs vakası görülen 10 il arasında yer alan Isparta’da sayının 268 olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
268 VAKANIN 245'İ YURT DIŞINDAN GELENLER
Özel, 268 pozitif vakanın 245’inin, yurt dışından gelip, Isparta'da misafir edilenler olduğunu aktardı. AK Parti'li Özel, "Isparta, KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan, yurt dışından dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımız. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Isparta'mız bu virüsle baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir" dedi.
BÜYÜK SORUMSUZLUK: ODADAN ODAYA GEÇMİŞLER
Yurtta kalan kişilerin karantina sürecinde odadan odaya geçtikleri, çay içip sohbet ettikleri ortaya çıktı. Böylece koronavirüsün hızla yayıldığı öğrenildi. İldeki geri kalan vakaların da aynı yurtlarda çalışan hizmetliler olduğu kaydedildi.