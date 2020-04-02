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Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020-11

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020-11
ISPARTA
G.Tarihi: 02.04.2020 11:59
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Konu    : 2020-11- Nolu İl Hıfzıssıhha Kararı

Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında Yeni 2019-nCoV Hastalığı ile ilgili 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 13.30 da toplanan İl Hıfsızsıhha Kurulunun almış olduğu 2020 - 11 - Nolu kararlar ve tedbirler...


Karar No : 2020 - 11- Karar Tarihi : 30/03/2020
İsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Pazartesi günü saat 13.30'da Vali Ömer SEYMENOGLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından "pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
  1. Bulaşın olduğu tespit edilen alanların hemen izole edilmesine ve güvenlik birimleri, belediye zabıtası ve muhtarların bilgilendirilmesine,
  2. Otobüs sefer saatlerinde yapılan düzenlemeye göre sefer sayıları düşürülmüştür. Bu durum otobüs duraklarında bekleyen, aynı anda otobüslere binen ve inen kişi sayılarının artmasına sebep olmaktadır. Otobüs duraklarına asılacak olan uyarı levhaları ile 3 ve daha fazla kişinin aynı anda, aynı ortamda beklemesinin risk oluşturduğu ve belediye başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere vatandaşların azami şekilde uymasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasının ve şehir içi otobüs seferlerinin azaltılmamasının sağlanmasına,
  3. Terhis olacak askerlerin memleketlerine dönüşleri ile ilgili olarak;
  1. Askerlik yükümlülüklerini getirdikleri birliklerde terhis edilmelerinden önceki son 14 gün boyunca gözetim altına alınmasına,
  2. 28/03/2020 tarihli ve 6009 sayılı genelge kapsamında seyahat izin kurulunca şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenleneceğinden seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce tabi tutulacakları sağlık kontrolünde herhangi bir semptom tespit edilmediğinin doktor raporuyla belgelenmesine.
  3. Gittikleri illerde de ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları hususunun kendilerine tebliğ edilmesine,
  1. Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerini yapmaları yasaklandığından bu yerlere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli bilgilendirme afişlerinin asılmasına ve bariyerler konulmasına,
  2. Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen; İlimizde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal vb. işyerlerinde, işyeri sahibi ve resmi çalışan haricinde vatandaşlarımızın oturabileceği masa ve sandalye vb. oturma yerlerinin kaldırılmasına, içeride ve işyerleri önlerinde oturulmamasının sağlanmasına,
  1. Banka, PTT ve bekleme oluşturulan diğer işyerlerinin girişlerine ve önlerine vatandaşlarımızın evde kalmaları ve sosyal mesafe kurallarına uyulması ile ilgili gerekli afişlerin asılmak suretiyle uyarılmasına, yerlerde 1.5 metre aralıklarla bekleme noktası uyarı yazı ve işaretlemelerinin yapılmasına, Emniyet Müdürlüğünce bariyerlerle desteklenmesine,
  2. İl Merkezindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 114. Cadde, 113. Cadde Mimarsinan Caddesi. Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesinde araçların duraklama yapması ve park etmesinin yasaklanmasına,
  3. Çocukların (15 yaş dahil) ekmek fırınları, marketler, büfe, bakkal, manifatura, manav, kırtasiye, fast Food dükkanları, eczane vb. yerlere alışverişe gönderilmesinin engellenmesine,
  4. Halka açık alanlar alanlar, tostçu, lokanta, otobüs duraklan vb. yerlere kamu spotu oluşturacak şekilde sosyal mesafeye uyulması konulu uyarı yazılarının yerleştirilmesine,
  5. COVİD-19 pozitif hastalarının bulunduğu adreslerin kolluk kuvvetleri, belediye zabıtası ve muhtarlar aracılığıyla günlük kontrol edilerek hastaların evlerinden çıkışlarının engellenmesine,
  6. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyen, verilen görevden kaçman kamu personeli hakkında soruşturma açılmasına ve gerekli cezai işlemin uygulanmasına,
  7. Sanayi bölgesinde yer alan işyerlerinde, vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortanı oluşturmasının engellenmesine,
  8. 65 yaş üstü Kanser hastalarının 2. ve 3. Basamak hastanelere başvurmadan önce aile hekimlerinden teyit almaları ve hastanelere gitmelerinin sağlanmasına.
  9. İlimiz pazaryerleıine satış yapmak için il dışından gelen pazarcıların sağlık kontrollerinden geçirilerek pazar yerlerinde satış yapmasına izin verilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasınaTıygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine.
Alman bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 30.03.2020


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