Son dakika... Bakan açıkladı! 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını ve ödenecek tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirdi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Mart ayı ücretlerini veren yaklaşık 380 bin öğrencinin ücretlerinin iade edilmeye başlandığını, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığıbaşlandığını açıkladı.Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı. Geri ödenecek toplam tutarın ise 52 milyon 295 bin 858 TL olduğu belirtildi.