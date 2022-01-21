Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz ve sendikaya bağlı şube başkanları ile il temsilcileri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Ziyarete Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi ve aynı zamanda Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Hilmi Yılmaz, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Hayrettin Çiçen, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Ahmet Kaya, Türk Ulaşım-Sen İl Temsilcisi Uğur Özsoy, Türk İmar-Sen İl Temsilcisi Mustafa Erdoğan ve sendika yöneticileri katıldı. Ziyarette Başkan Başdeğirmen’e, Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi.Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, sendika olarak 4 yılda bir genel kurul gerçekleştirdiklerini ve yapılan seçimler sonrasında iki şube başkanının değiştiğini dile getirirken, “Genel kurul sürecimiz tamamlandı. Isparta’mızda hep birlikteyiz, birlikte güzel şeyler yapmak istiyoruz” dedi.Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Ahmet Kaya da “Başkanım, Isparta Belediyesinde göreve başladığınız günden bugüne memur sendikacılığı adına sendikacılar arasında taraf olmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yeni göreve başlayan ve görevlerine devam eden sendika başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.Sendikaların, çalışanların haklarını korumak için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendilerinin de çalışanların haklarını vermek için mücadele içerisinde olduklarını aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Çalışanlarımızın rahat yaşayabilmesi için maddi ve manevi anlamda gerekli ihtiyaçlarını görmek için yanlarındayız. Sizler de bunun farkındasınız. Sendikacılık çok hassas bir konu. Hem sizin hem de bizim amacımız çalışanlarımızın refah düzeyini üst seviyelere taşıyabilmektir. Bu anlamda sizlerin fikirlerine açığız. Çalışanlarımızın en rahat şekilde yaşayabilmeleri için biz de emeklerimizi veriyoruz. Çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sizlerin de işveren olarak bizleri desteklemesini bekliyoruz. Sadece çalışanlarımızla değil, devletimizin yapacağı çalışmaları da desteklemek gerekiyor. Çünkü devlet varsa hepimiz varız, devlet yoksa hiçbirimiz yokuz. Önce devletin gelirine göre gideri ayarlayabilmemiz lazım” ifadelerinde bulundu.Gerek işveren gerekse sendikaların tek taraflı değil, karşılık olarak hareket ederek orta yolun bulunması inancında olduğunu aktaran Başdeğirmen, “Bu konuda sizler de bizlerle sürekli istişare içerisindesiniz. Bizlerin amacı her zaman en iyi yapabilmek. Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu talimat vatandaşlarımızın en değerli şekilde el üstünde tutulabilmesi. Çalışanlarımız için de bu geçerli. Biz de bu talimatlar gereği vazifelerimizi yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.