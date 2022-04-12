Isparta Meydan AVM açılış için gün sayıyor





Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışı yapılacak olan Isparta Meydan AVM’de incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, “Burası çok güzel bir alışveriş merkezi oldu. Isparta’mız bunu zaten hak ediyordu” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte Isparta’da çeyrek asırdır tamamlanamayan eski adıyla ITKM yeni adıyla Isparta Meydan AVM’de çalışmalar yeniden başlamıştı. İlk etapta 2019 yılı Kadir Gecesi’nde Pazar Camiinin açılmasıyla başlayan süreç, 5 Temmuz 2021 tarihinde Belediye Kültür Merkezi’nin hizmete girmesiyle devam etti. AVM kısmında da devam eden çalışmalar artık son noktaya geldi. Isparta Meydan AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda AVM’de yer alan firmaların dekorasyon ve ürün yerleştirme çalışmaları sürerken, AVM etrafında da çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ayrıca AVM içerisinde kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meydan AVM’deki çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Hazırlıklarını sürdüren mağazaları ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, mağaza yönetici ve çalışanlarına kolaylıklar diledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışı yapılacak olan Isparta Meydan AVM içerisinde yer alan mağazaların hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Birçok mağazanın tezgahlarını oluşturarak, ürünlerini sergilemeye başladığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Mağazalarımız 23 Nisan’a hazır hale gelecekler. Çok güzel bir alışveriş merkezi oldu. Isparta’mız bunu zaten hak ediyordu. 23 Nisan’da burası en güzel şekilde hizmete girecek. Isparta’mıza ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.