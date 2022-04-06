Kadınlar, Millet Kıraathanesinde düzenlenen kurslarda birbirinden değerli el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor. Eski Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarihi binasında 2019 yılında açılarak hizmet vermeye başlayan Millet Kıraathanesi’nde Halk Eğitim Müdürlüğü ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) tarafından düzenlenen kurslara onlarca kadın devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu bugün Millet Kıraathanesi’ndeki kursları ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı, ortaya çıkarılan eserleri inceledi ve kursiyerle bir süre sohbet etti.