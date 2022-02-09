ÖNEMLİ DUYURU

Isparta ili, ilçe ve köylerindeki elektrik arıza ve onarım çalışmaları birçok farklı noktada yoğun şekilde devam etmektedir.

Kar yağışı ve sonrasında, meydana gelebilecek erimeden kaynaklı herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için vatandaşlarımız tarafından dağıtım şebekesi unsurlarına (trafo, direk, iletken, saha dağıtım kutusu, aydınlatma direkleri) temas edilmemesi önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın tespit ettikleri herhangi bir olumsuz durumu ALO 186 Çağrı Merkezi veya 112 Acil Çağrı Merkezimiz üzerinden bildirmeleri önemle duyurulur.



Isparta Valiliği