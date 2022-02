BASIN AÇIKLAMASI 09 Şubat 2022

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (AEDAŞ) görev bölgesinde yer alan Isparta'da, 3 Şubat Perşembe günü başlayan ve normal mevsimsel koşullara göre 45 günde yağacak olan karın, 11 saat gibi bir sürede bölgeyi etkisi altına alması, ne yazık ki enerji iletim ve dağıtım hatlarında arızalara yol açmıştır.Bu süreçte AEDAŞ ekipleri, kamu ve özel sektör işbirliği ile gece gündüz demeden bölgeyi enerjilendirmek için var gücü ile çalışırken ne yazık ki bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'şirketimize' ve 'hissedarlarımıza' yönelik ağır bir saldırı söz konusu olmuştur.Yıllardır enerji sektöründe var olan, açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi vererek elektrik dağıtım sektörüne adım atan Cengiz ve Koloğlu Grubu ile elektrik dağıtım alanında hizmet veren şirketimize yönelik olarak;yayınlara karşıbaşvurma hakkımız saklı kalmak şartıyla, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur:• Elektrik dağıtım sektöründe özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından bu alanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetlenmekte, yatırım programları EPDK tarafından 5'er yıllık dönemler halinde belirlenerek devreye alınmaktadır. Bu süreç içerisinde diğer şirketlerde olduğu gibi AEDAŞ'ta da rutin denetimler yapılmış, hatalı hiçbir işlem bulunmadığından herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır.• Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2013 yılından bu yana AEDAŞ, EPDK'nın onayı ve kontrolü ile hizmet bölgesindeki tüm yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir.• Antalya, Burdur ve Isparta'nın enerji altyapısını güçlendirmek, bölgeye kesintisiz enerji sağlamak için 2013-2020 yılları arasında yapılan yatırımların toplamı 4 milyar TL'yi bulmuş, 4. Uygulama Dönemi'nin ilk yılı olan 2021'de de bölgede 825 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir.• Ayrıca, 2021 yılı içinde yine EPDK'nın denetim ve kontrolünde gerçekleşen periyodik bakım çalışmaları için toplamda 95,4 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır.• Yine EPDK'nın onayı ile 2021-2025 yılları arasını kapsayan 4. Uygulama Dönemi'nde; Antalya, Burdur ve Isparta illerine yapılacak yatırım tutarı 4 milyar 500 milyon TL üzerinde olacaktır.• Elektrik dağıtım hizmetinde atmosferik olayların etkisi büyük olduğundan, kar, tipi, fırtına, sel gibi olağanüstü hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için AEDAŞ'ın kendi bünyesinde özel bir meteoroloji ekibi ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde çalışmaktadır.• Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışından önce AEDAŞ, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde bölgedeki araç ve saha personelini güçlendirerek ilk tedbirleri almıştır. Ancak kar yağışının beklenin de üzerinde olması ve normalde 45 günlük karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde bir yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Bu durum da bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açmıştır.• Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırırken arızalara müdahaleleri güçleştirmiştir.• Isparta'da 2021 yılında toplam arıza sayısı 1.100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı 1 günde yaşanmıştır.• 3 Şubat tarihinden itibaren bölgede yaşanan kesintilere karşı, kamu - özel sektör elbirliği ile özverili bir çalışma sergilemiştir. TEDAŞ koordinasyonunda Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağıtım hizmeti veren Boğaziçi, Çamlıbel, Enerjisa, ADM, GDZ, Meram, Uludağ, Osmangazi, Sakarya EDAŞ ve TREDAŞ tarafından bölgeye destek amaçlı personel takviyesi yapılmıştır.• 653 personel, 273'ü aşkın araç ve 61 jeneratör ile aralıksız devam eden kar yağışına karşın olabildiğince kısa sürede abonelerin yüzde 95'inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verilmiştir. Ekipler gece gündüz demeden çalışarak Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirmiştir.• Tüm ekipler bu süreçte canlarını dişlerine takarak çalışmış, hatta çalışmalar sırasında 2 personelimiz donma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Ekiplerimiz evinde cihaza bağlı yatan bir vatandaşımıza hızlıca jeneratör desteği ulaştırarak hayatını kurtarmışlardır.• Bu sırada kırsal kesimdeki köyleri enerjilendirmek ve oluşan sorunları çözebilmek için 150'ye yakın köy muhtarı ile düzenli olarak iletişim kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ana yol ve ara bağlantı yollarını açmasına paralel olarak kent merkezine uzak köylere de ulaşılarak kesintiler giderilmiştir.• Bu zorlu süreçte Sayın Bakanımız'ın da belirttiği üzere vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Fatura okumalarımızın 14 Şubat'tan önce gerçekleşmeyeceğini özellikle belirtiriz. Faturalarda son okuma tarihinden itibaren ilave 30 gün verilecek ve gecikme bedeli alınmayacaktır.• Kar felaketi nedeniyle enerji hatları büyük hasar gören Isparta'mızı aydınlatmak için var gücümüzle çalışırken kamu ve özel sektörümüzün değerli temsilcileri, 'birlik ve beraberlik ruhu' ile her an yanımızda yer almıştır.• Bu zorlu süreçte, Isparta'nın her noktasının enerjilendirilmesi için gece gündüz demeden, yanımızda olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez başta olmak üzere tüm Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, TEDAŞ, TEİAŞ, AFAD yetkilileri ve muhtarlarımıza, ekipleriyle 'sahada' bizi güçlendiren Boğaziçi, Çamlıbel, Enerjisa, ADM, GDZ, Meram, Uludağ, Osmangazi, Sakarya EDAŞ, TREDAŞ'a; en önemlisi de gösterdikleri anlayış için Isparta'daki tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.