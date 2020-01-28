ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ

Borsamız tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda ''Isparta Gülyağı'' tescillenerek koruma altına alınmıştı. İlimizde üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar başarı ile sonuçlandı ve ilk Isparta Gülyağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi üyemiz Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'ye verildi.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, yapılan analiz ve denetimler sonucu tescil yeterliliklerini sağlayan üyemiz Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. yetkilisi Yakup Sincer'e Isparta Gülyağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim etti.Isparta Gülyağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Ahmet Adar şu sözlere yer verdi: " Dünyada, Coğrafi İşaretli ürünlere olan ilgi giderek artmaya başladı. Bilinirliğimizi artırmak ve ürünümüzü daha değerli satmak için bu belge çok önemli. Seni haksız rekabetten koruyor. Isparta olarak bu konuya önem vermemiz ve coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmamız gerekiyor. Borsa olarak başlatmış olduğumuz bu çalışma kapsamında Isparta Gülyağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldık ve yapılan denetimler sonucu ilk belgeyi almaya hak kazanan aynı zamanda Meclis üyemiz olan Yakup Sincer'e taktim ettik. Göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı hassasiyeti diğer Gülyağı üreticilerimizden bekliyor ve Coğrafi İşaret Logosu kullanımı için Borsamıza başvuru yapmaya davet ediyorum. Coğrafi işaret logosunu kullanımdaki her artış ürünün katma değerinin büyümesine katkı sağlayacaktır.' dedi.Yakup Sincer ise şunları kaydetti; "Ispartamız dünyanın en büyük gülyağı üreticisi ancak ürünlerimiz farklı isimler altında ve yabancı firmalar aracılığı ile satılıyor. Oysa gülyağını üreten biziz ama katma değerinden başkaları faydalanıyor. Borsamızın bu duruma istinaden yaptığı çalışma sonucu alınan Isparta Gülyağı tescili sektör için milat niteliğinde olacaktır. Akredite laboratuvarın da sağlayacağı katkı ile bizler ürünlerimizi Isparta Gülyağı adı altında satacağız. Bunun daha da yaygınlaşarak sektördeki bilinirliğimizin artmasını sağlamalıyız. Ancak bu şekilde zaten kaliteli olan ürünümüzü daha katma değerli olarak satabiliriz" dedi.