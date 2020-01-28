BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’ÜN GAYRETLERİ

SONUÇ VERMEYE DEVAM EDİYOR.

600 YATAKLI YURT BİNASI EĞİRDİR’E HAYIRLI OLSUN

İlçemizde bulunan yüksek öğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin barınmaları için mevcut olan yurt binasına ilaveten yeni olarak yapılması planlanan 600 yatak kapasiteli yurt binası için kullanılacak arsa tahsisi Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün imzası ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapıldı.Geçtiğimiz aylarda çalışmalarını hızlandıran Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve Belediye Meclisimiz 14.11.2019 tarih 162 sayılı meclis kararı ile İlçemiz Yeni Mahallede bulunan 11.931,30 Metrekarelik 44 Ada 21 Parselde yurt binası yapılmak koşuluyla taşınmazı 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisi gerçekleşmiştir.Bugün Belediye Başkanımız Veli GÖK ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK arasında söz konusu arsanın teslim ve tesellüm tutanağı hazırlanarak tahsis resmiyete kavuşmuştur. Yıllardır yurt ve kalacak yer problemi yaşayan öğrencilerimizin sorunu çözülmüş olacak ve merkezden gelip gitmelerinde önüne geçilmiş olacak. Eğirdir Belediyemizin destekleri ile gerçekleşen arsa tahsisinden sonra 600 yatak kapasiteli yurt binamızın yapımı bakanlık tarafından en kısa zamanda gerçekleştirilerek hizmete açılacak.