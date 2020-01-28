“Basit Yaralama”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından 4 Yıl, 8 Ay, hapis cezası ve 73.500,00 TL adli para cezası ile aranan M. D.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 Yıl, 2 Ay, hapis cezası ile aranan H. S.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 3 Yıl, 4 Ay, hapis cezası ile aranan D. C. E.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın BülteniAsayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 20.01.2020 ile 27.01.2020 tarihleri arasında İl merkezinde, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 29 (Yirmi Dokuz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.