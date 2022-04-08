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Isparta haber: Polisler Bocce Turnuvasında yarıştı

Isparta haber: Polisler Bocce Turnuvasında yarıştı
ISPARTA
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Polisler Bocce Turnuvasında yarıştı
Isparta Belediyesi tarafından Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Şubeler arası Bocce Turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı verdi.
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 4-10 Nisan tarihleri arası Polis Haftası olarak kutlanıyor. Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Şubeler arası Bocce Turnuvası düzenlendi. Işıkkent Spor Salonu bahçesinde kurulan Bocce sahasında gerçekleştirilen turnuvaya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 23 birimden 69 emniyet mensubu katıldı. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü turnuvanın birincisi olurken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ikinci, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü üçüncü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile birlikte Bocce Turnuvasının final karşılaşmasını izledi. Finalin ardından ödül törenine geçildi. Bocce Turnuvasında ikinci olan takımın kupasını İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı verirken, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de birinci olan takımın kupa ve madalyasını verdi. Turnuvaya katılan tüm emniyet mensuplarına ise Isparta Belediyesi tarafından katılım belgesi verildi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Belediyesi’nin Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı dolayısıyla Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet mensuplarına bir jest olarak Bocce Turnuvası düzenlediğini söyledi. Etkinlik sayesinde emniyet mensuplarını ilk kez Bocce sporuyla buluşturduklarına değinen Turanlı, “Arkadaşlarımız için heyecanlı bir konu. Mutlu olduklarını gördüm. Bu vesile ile emniyet teşkilatı nezdinde Bocce konusunu profesyonelce yürütebilmeyi arzu ediyoruz. Arkadaşlarımızla bu konuyu çalışacağız. Mutlu olduğumuz bir gün oldu. Belediyemize organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, turnuvada ödül alanları tebrik etti. Başkan Başdeğirmen, “Nice 177 yıllar evlatlarımıza ve ülkemize nasip olsun. Sizler bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan, trafik ve her türlü durumlarda yanımızda olan canlarımız, her şeyimizsiniz. Allah sizlere kolaylıklar versin, sağlık, sıhhat içerisinde daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.
Ödül töreninin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Bocce atışı yaptı.
 
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