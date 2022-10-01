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ISPARTA DAVRAZ KAYAK MERKEZİ GONDOL TİPİ TELEFERİĞE KAVUŞUYOR

ISPARTA DAVRAZ KAYAK MERKEZİ GONDOL TİPİ TELEFERİĞE KAVUŞUYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 01.10.2022 18:57
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Davraz’a Gondol Teleferik
Isparta’da kış turizmi için Davraz Kayak Merkezi’nin çok önemli olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, “Gondol Teleferik tesisinin çalışmalarına tekrar başlıyoruz. Bu döneme yetişmez ama gelecek yıl kış dönemine kadar tamamlarız” dedi.
Davraz Kayak Merkezi’nin Isparta’nın Kış Turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirten Vali Aydın Baruş geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Isparta Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Davraz Kayak Merkezi’nin  çok güzel imkanlara sahip olduğunu belirten Vali Baruş, “Böyle bir tesis yapmak kolay değil, çünkü kayak merkezi tesisinin malzemeleri çok pahalı, buraya güzel bir tesis yapılmış ve kış ayların da da önemli bir ziyaretçi sayısını ağırlıyor. En önemli sorun Isparta Davraz Kayak Merkezi’ndeki sezonun kısa oluşu, onun dışında yaşanan bazı sıkıntıların da çözümü noktasında bu yıl gerekeni yapacağız. Amacımız buraya daha çok ziyaretçi çekmek ve burada konaklamalı ziyaretçi sayısını artırmak” dedi.
DAVRAZ GONDOL TİPİ
TELEFERİĞE KAVUŞUYOR
Davraz Kayak Merkezi’ndeki telesiyejlerin yetersiz olması nedeniyle gondol tipi teleferik yapımının planlandığını kaydeden Vali Aydın Baruş, “Gondol tipi teleferik çalışmalarımız yeniden başlayacak, ancak bu sezona yetişeceğini pek sanmıyorum. Ancak önümüzdeki kış dönemine kadar tamamlanır ve böylece 8’er kişinin binebileceği gondol tipi teleferik sistemi ile Davraz Kayak Merkezi’nde kış sezonu yaşanan sıkıntının en önemlisi çözülmüş olacak. Davraz Kayak Merkezi’nin önümüzdeki kış dönemi daha fazla ziyaretçi ağırlamasını bekliyoruz. Yeni sezonda da sıkıntıların çözümü için gerekeni yapacağız” dedi.

DAVRAZ KAYAK MERKEZİ
İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, Isparta il merkezinin 26 km güneydoğusunda bulunmaktadır. 17.02.1995 tarihinde Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. En yakın yerleşim yeri olan Çobanisa Köyü’ne 8 km uzaklıktadır. Kayak Merkezi, Kulovası Yaylasında Davraz Dağı’nın kuzey yamacında yer almaktadır. Hakim bitki örtüsünü, çam, ardıç, sedir ve otsu bitkiler oluşturmaktadır.
Davraz Kayak Merkezi, Antalya’ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı bir avantaja sahiptir. Davraz’ın coğrafi özellikleri, kayak dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkân tanımaktadır.    
Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezinde turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir bir turizm için turizmin 12 aya yayılması ve bu merkezin kayak sporunun yanı sıra diğer spor dallarına yönelik kamp ve spor müsabakalarının yapılabildiği bir spor turizm merkezinin de olabilmesi amacıyla, yaklaşık 257 ha. büyüklüğündeki, Kulovası olarak adlandırılan alan ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli revizyon-ilave uygulama imar planı ve alt ölçekli planların onaylanmasını takiben turizm merkezi bütününe yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu hazırlanmasına ilişkin Valiliğimizce çalışmalar yürütülmektedir.
Ulaşım :
Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, uygun coğrafi yapısı ile her seviyedeki kayakçılara hitap eden ve son yıllarda hızla gelişen Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden birisi sayılmaktadır. Mükemmel yol ve ulaşım kolaylığı ile sadece Türkiye’den değil, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi görmeye başlamıştır. 
Kışın hiçbir zaman kapanmayan ulaşım, asfalt yol ile sağlanmaktadır. Kayak merkezi;
Isparta Şehir Merkezine         : 26 km
Isparta Havalimanına             : 50 km
Eğirdir Şehir Merkezine         : 23 km
Antalya Havalimanına           : 125 km
Antalya İl Merkezine             : 140 km uzaklıktadır.

Mekanik Tesisler:
Kayak merkezinde saatte 1000 kişiyi taşıyabilen 1211 m uzunluğunda 1. telesiyej, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 m uzunluğunda 2. Telesiyej ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 m uzunluğunda 3. telesiyej olmak üzere toplam 3 adet telesiyej, ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 m uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift bulunmaktadır. 
1211 m uzunluğundaki birinci telesiyej, iki kişilik iskemlelidir ve 1674 m.de başlayıp, 1961 m.de sona ermektedir. 936 m uzunluğundaki ikinci telesiyej, iki kişilik iskemlelidir ve 1961 m.de başlayıp, 2150 m.de sona ermektedir. 850 m uzunluğundaki üçüncü telesiyej ise, dört kişilik iskemlelidir ve 2080 m.de başlayıp, 2344 m.de sona ermektedir. Kayak Merkezinin 4. mekanik tesisi olan 624 m.lik T-Bar ile de, 1961 m.den 2150 m.ye kayarak çıkılabilmektedir.  
Mekanik tesisler günde ortalama 4.000 kişi taşımakta olup, Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliğince işletilmektedir.

Pistler:
Kayak Merkezinde Eğirdir Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak yapılabilmektedir. Davraz Kayak Merkezinde, doğal dokunun yumuşaklığı ve mükemmel kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri, ortalama 8 ila 10 km.ye ulaşan benzersiz parkurlar bulunmaktadır. Kayak pistlerinin rakımı, mevcut mekanik tesislerle ulaşılabilen 1650 m ile 2344 m arasında değişmektedir. Ayrıca çığ ve kaybolma tehlikesi olmaması kayakçılar için büyük bir avantajdır.
Davraz’ın pistleri, amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı sunmaktadır.  
Kayak Merkezinde toplam 12 pist bulunmaktadır. 12 pistin toplam uzunluğu 23.500 m.dir.
Mavi renkli pistler yeni başlayan kayakçılar için uygundur.
           Mavi pist adedi          : 2 adet
           Toplam Uzunluğu       : 4.000-4.500 m
           Eğimleri                      : % 12-15
           Kapasitesi                   : 750 kayakçı.

Kırmızı renkli pistler orta düzeyli kayakçılar için uygundur.
           Kırmızı pist adedi       : 8 adet
           Toplam Uzunluğu       : 15.000 m
           Eğimleri                      : % 15-25
           Kapasitesi                   : 1.200 kayakçı.

Siyah renkli pistler usta kayakçılar için uygundur.
           Siyah pist adedi          : 2 adet
           Toplam Uzunluğu       : 4.000 m
           Eğimleri                      : % 25 üzeri
           Kapasitesi                   : 300 kayakçı.

Konaklama ve Diğer Hizmetler:
Kayak merkezinde, 4 yıldızlı ve 280 yataklı bir otel, Isparta İl Özel İdaresi’ne ait 120 yataklı bir Eğitim ve Uygulama Oteli ve 55 yataklı bir oberj otel yer almaktadır.
Kayak Merkezine 8 km uzaklıkta ve Davraz’ın giriş kapısı olan Çobanisa Köyü’nde de, doğaya uygun 24 yatak kapasiteli, Davras Dağ Evleri adıyla bilinen bir adet pansiyon yer almaktadır. Ayrıca Eğirdir ve Isparta’da bulunan otellerden de faydalanılmaktadır.
Kayak Merkezinde kayak antrenörleri, sağlık hizmetleri ve kayak malzeme odası sezon boyunca kayak severlere hizmet vermektedir.
Kayak Merkezinde 3 adet kafeterya bulunmaktadır. 1950 m’de bulunan kafenin terasında oturarak, telesiyejle gelenleri, kayanları ve aşağıda rengi gün boyunca değişen Eğirdir Gölünü seyretmek mümkündür. Bir snowboardcuyu beyaz bir deniz üzerinde kayan bir sürat motoru gibi S çizerek yamaçtan aşağı indiğini seyretmek mümkündür.
Kayak Merkezi’ne daha çok yerli turistler gelmektedir. Ancak Rus, Ukraynalı, İngiliz, Alman, Hollandalı ve İsrailli turistler de yoğun ilgi göstermeye başlamışlardır.

Davraz’da şu anda 2 futbol sahası ilavesiyle 4 adet futbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İşkur Müdürlüğü işbirliğinde 72.000 ağaç dikilmiştir.

Kayak Sezonu:  
Kar yağışı Aralık ayında başlamaktadır. Kayak sezonu ise Aralık ayında başlayıp, Mayıs ayına kadar devam etmektedir. Kar kalınlığı ortalama 50 ila 250 cm arasında değişmektedir. Davraz Kayak Merkezi en çok Ocak-Şubat aylarında rağbet görmektedir. Yazın ise Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında futbol takımlarının kamp merkezi olarak tercih edilmektedir.
Alternatif Turizm/Spor İmkanları:  
Davraz Dağı’nda, yazın futbol, dağcılık, dağ bisikleti, trekking, yamaç paraşütü, jeep safari gibi spor dallarında kamp ve turizm amaçlı faaliyetler yapılabilmektedir. Davraz, Türkiye’nin profesyonel ve amatör futbol kulüpleri tarafından kamp merkezi olarak tercih edilmektedir. Uygun iklim ve coğrafi avantajlarıyla Davraz, yakın gelecekte diğer Avrupa futbol takımlarını da misafir etmeye hazırlanmaktadır.

Yamaç Paraşütçülüğü:
Isparta’da Single ve Tandem uçuşları şeklinde yamaç paraşütçülüğünün yapıldığı elverişli alanlar bulunmaktadır.  Bu maksatla çevre illerden Isparta’nın değişik yerlerine gelen hava sporcuları her geçen gün artmaktadır. Yamaç paraşütçülüğü Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde 1.800 m doğu pistlerinden yapılmaktadır. Uçuş pist alanlarına araçla ulaşım imkânları mevcut olup, Single ve Tandem uçuşları yapılmaktadır. Tandem uçuşları için kalkış ve iniş alanları; Davraz Dağı Kayak Evi doğu yakasından Kul Ovası’nadır.
Tırmanış Rotaları:

Davraz’a tırmanış için tercih edilen üç rota bulunmaktadır. 
Batı Rotası: Isparta-Antalya karayolu üstünde bulunan Sav Kasabasının üstünden başlamaktadır. Kasabanın içinden otomobille ya da yürüyerek, su kaynağına ulaşılmaktadır. Kızılçam fidanlarının arasındaki su kaynağından daha yukarıda su kaynağı bulunmamaktadır. Yaz aylarında günübirlik tırmanılabilecek rota, teknik malzeme kullanılmadan tamamlanabilmektedir. Kış aylarında kazma ve krampon gerekebilmektedir.
Kuzey Rotası: Davraz Kayak Merkezinden Kıryayla’ya çıkılmaktadır. Kıryayla’ya hakim Masa Tepe’den de Oğlaktaşı’na çıkılmaktadır. Oğlaktaşı’ndan doruğun bulunduğu Ulparçukuru Tepesi’nin altına varılmaktadır. Kış aylarında oluşan kornişler çığ düşmesini kolaylaştırdığından sakıncalı bir rota sayılmaktadır.
Doğu Rotası: Kuzeydeki Kayak Merkezinden doğuya doğru tırmanıldığında Büyük Geven alanına ulaşılmaktadır. Büyük Geven alanından sırasıyla Küçük Davraz ve Büyük Davraz doruklarına ulaşılmaktadır. Bu rota kış tırmanışlarında güvenli olmasına rağmen uzun sürmesi sebebiyle tercih edilmemektedir.
(Kaynak: Isparta Valiliği Web Sitesi)
 
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