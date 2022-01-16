Başvurular nasıl yapılacak? Bakan Yanık müjdeyi verdi: 4 milyon haneye doğalgaz desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 milyon haneye yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacağını, bunun ısı haritasına göre belirleneceğini bildirdi.

BAŞVURULAR ŞUBATTA, İLK ÖDEME MARTTA

ÖDEMELER PTT KART İLE YAPILACAK

DEVLETE YILLIK MALİYETİ 3 MİLYAR TL OLACAK

Bir grup gazeteciye konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Isınma desteği ile ilgili sona doğru yaklaştıklarını belirten Yanık,dedi.Sosyal yardım başvurularının tamamını e-Devlet üzerinden yapmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Yanık,diye konuştu.Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin destek ödemesinin PTT kartına yatıracaklarını anlatan Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:Bölgesine göre hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arası destek sağlayacaklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ