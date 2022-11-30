Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ''Kültürel Miraslar Projesi'' kapsamında Isparta Yörük kültürü ve dokuma kültürü açısından çok önemli bir değere sahip Selver Karakale'ninkısa filmini yaptı. Karakale 100 yaşına bir ay kala ilgili mercilere ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' olarak teklif edildi.Bizim kültürümüzde insan dünyaya gözlerini bir dokuma üzerinde açar. Kundağı, örtüsü, yaygısı yine dokumadır. Hayatı bir dokumanın üzerinde devam eder. Kendini okuma süreci ve bulma süreci de yine dokumadadır. Bu dünyadan göçerken de bir dokumanın altında veda eder. Modern çağımızla bu derin tarihi kesit arasına kurulabilecek en anlamlı ve izahı mümkün olmayan köprü, dokumaların tam da sözünü ettiğimiz ''derin mana''dünyası olmalıdır.Isparta'da 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz Kültürel Miras çalışmalarında birçok değer tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kaybolmaya başlayan bazı değerlerinde belgesel ve kısa filmleri yapılmıştır.100 Yaşına 1 ay kalan Selver Karakale Isparta Yörük Kültürü ve Dokuma Kültürü açısından önemli bir değerdir. Kendisi kayıt altına alınmış ve Yaşayan İnsan Hazinesi olarak teklif edilmiştir.Yaşadığımız şehrin değerlerinin hem kayıt altına alınması ve bu değerlerden modern insanın beklentisine uygun yeni yorumlara zemin oluşturma niyetiyle Selver Karakale kısa filmi çekilmiştir. Bu belgelendirme:Isparta'nın Somut olmayan Kültürel Mirası Projesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Biriminin Yürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa Genç’in yaptığı SBG-7468 Numaralı ''Isparta Kültürel Miraslar'' Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.-Isparta Kültürel Miras- Dokuma Ustası Selver Karakale eserini izlemek için:https://www.youtube.com/watch?v=ZxTtXPf8dPU