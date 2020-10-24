FERAH KEBAP YENİ YERİNDE HİZMET VERECEK! VEDA MEKTUBU YAYNLADI

Ata ocağına veda ettiklerini ifade eden ve yeni yerinde faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Parlar Ailesi Ferah Kebabın Maziden Kalma bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi.İşletmeci Nuri Parlar'ın kaleminden..