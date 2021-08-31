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İŞTE ISPARTA'NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ KİRAZLIDERE
İŞTE ISPARTA'NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ KİRAZLIDERE
ISPARTA HABER 2021
ISPARTA
Tarih:
30.08.2021 23:47
G.Tarihi:
30.08.2021 23:52
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ŞEHRİN TERASI VE YENİ CAZİBE MERKEZİ KİRAZLIDERE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İLE AÇILDI
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ISPARTA'DA FENER ALAYI - BÜYÜK ZAFER 99 YAŞINDA!
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