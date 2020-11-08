Covid-19'a yerli ilaç dur diyecek! (8 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

8 Kasım 2020 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haber okuyucuları için derledik.





BIDEN KAZANDI

Joe Biden ABD’nin 46’ncı başkanı olarak ilan edildi

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım” dedi. Donald Trump ise “Basit gerçek şu ki bu seçim bitmekten çok uzak” ifadelerini kullandı.



SIRA ŞUŞA’DA

Azerbaycan Ordusu kritik bölgeyi Şuşa’yı kuşattı

28 yıldır Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam etti. Bölgenin en önemli noktası olan Şuşa kuşatma altına alındı. Askeri uzmanların “Karabağ’ın işgalden kurtulması için en kritik kent” dediği Şuşa alınırsa Azerbaycan ordusu mutlak bir zafer kazanmış olacak.



RUMLAR ÇILDIRACAK

Erdoğan: 15 Kasım’da Maraş’ta Bahçeli ile piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde katıldı. Burada yaptığı konuşmada konuşan Başkan KKTC seçimlerine değinen Erdoğan " Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız" ifadelerini kullandı.



EDEBİYAT YOLU

Maraş-Göksun arasındaki mesafeyi yarı yarıya düşüren yol açıldı

Kahramanmaraş - Göksun yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 80 dakikalık mesafeyi 41 dakikaya indiren yoldaki tünellere ünlü yazar ve şairlerin adı konulurken, yola da Edebiyat Yolu ismi verildi.



YAPTIRIM UZATILDI

AB, TPAO’nun iki yöneticisine uyguladığı yaptırımı uzattı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle TPAO’nun iki yöneticisine uygulanan yaptırımların süresini bir yıl uzattı. AB bu kararla resmi açıklamalarla reddetmiş olsa da hala sözde Seville Haritası’nda çizilen sınırları esas aldığını ortaya koydu.



İSTANBUL’DA EN TEHLİKELİ YERLER

Zeyinburnu-Silivri arası tehlikeli bölge

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İzmir depremini hatırlatarak İstanbul'daki riskli ilçeleri sıraladı. Yaltırak, İstanbul'daki eski dere yatakları, Zeytinburnu'ndan Silivri'ye uzanan kıyı bandı ile Büyük ve Küçükçekmece Gölleri'ni çevreleyen alanlar için tehlike uyarısı yaptı.



YENİ HASTA 2483

Son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.



İKİYE KATLADIK

Yerli koronavirüs ilacında üretim aylık 2 milyona çıkartıldı

Yerli ve milli koronavirüs ilacı Favicovir’in üretimi iki katına çıkarıldı. Üretici firma Atabey Kimya, Favipiravir hammaddesi ile geliştirilen ilacın eylül ayındaki bir milyonluk üretimi ekim ayında 2 milyona ulaştı. Firma ayrıca Knovir isminde yerli Hidroksiklorokin etken maddeli yeni bir koronavirüs ilacı üretmeye de başladı.



TEDİBR ÜSTÜNE TEDBİR

Sokağa çıkma ve sigara içme yasakları her geçen gün artıyor

Artan vaka sayısı ile beraber şehirlerimizde yeni tedbir kararları üst üste geldi. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Sokaklarda sigara içme yasağı uygulayan şehir sayısı 11’e yükseldi.



TRABZON BERABERE

Alanya ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Abudllah Avcı ile anlaştı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyasporlu Caulker takımını öne geçirirken kendi kalesine attığı golle de skoru belirledi. Trabzonspor’dan maç sonrası gelen habere göre ise bordo-mavili kulüp teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.



AĞIR DARBE

Fenerbahçe evinde Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Konyaspor’un golleri Jevtovic ve Kravets’ten geldi. Ligin diğer maçlarında Kasımpaşa ile Antalyaspor 2-2; Erzurumpsor ile Göztepe ise 1-1 berabere kaldı.



